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На водоемах Приамурья закрывается навигация

На водоемах Приамурья закрывается навигация
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области установило сроки окончания навигации для маломерных судов в 2019 году. Соответствующее постановление датировано 31 октября.

Согласно документу, на Зейском и Верхне-Бурейском водохранилищах навигация завершена с 1 ноября. На реках Амур, Зея, Селемджа и их притоках – завершается со 2 ноября.

На Нижне-Бурейском водохранилище маломерным судам будет запрещено выходить на воду с 5 ноября. А на реке Бурее с притоками навигация продолжится до 16 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В ведомстве гражданам напоминают, что выходить на лед в период ледообразования крайне опасно. Взрослым необходимо уделить особое внимание безопасности детей вблизи водоемов, не оставлять их без присмотра. Запрещен выезд автомобилей на неокрепший, тонкий лед.

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#транспорт

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