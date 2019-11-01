На водоемах Приамурья закрывается навигация

Правительство Амурской области установило сроки окончания навигации для маломерных судов в 2019 году. Соответствующее постановление датировано 31 октября.

Согласно документу, на Зейском и Верхне-Бурейском водохранилищах навигация завершена с 1 ноября. На реках Амур, Зея, Селемджа и их притоках – завершается со 2 ноября.

На Нижне-Бурейском водохранилище маломерным судам будет запрещено выходить на воду с 5 ноября. А на реке Бурее с притоками навигация продолжится до 16 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В ведомстве гражданам напоминают, что выходить на лед в период ледообразования крайне опасно. Взрослым необходимо уделить особое внимание безопасности детей вблизи водоемов, не оставлять их без присмотра. Запрещен выезд автомобилей на неокрепший, тонкий лед.