Амурчане воплощают идеи в жизнь при помощи инициативного бюджетирования

Села Амурской области преобразовываются в рамках инициативного бюджетирования. С его помощью амурчане воплощают в жизнь различные проекты, делая свою жизнь и жизнь соседей более комфортной.

В Шимановском районе благодаря инициативе жителей села Нововоскресеновка открылся благоустроенный сквер. Здесь оборудовали спортивный комплекс и обустроили детский городок с горками и качелями. На территории сквера заасфальтировали пешеходные дорожки, сделали ограждение и установили лавочки. Стоил этот проект более 1 миллиона рублей.

Село Томское Серышевского района попало в число победителей проекта по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья. Теперь его жители смогут тренироваться на свежем воздухе. В селе установили тренажеры, сделали асфальтобетонное покрытие и установили лавочки. На благоустроенной территории смогут отдыхать дети и взрослые. Проект по обустройству площадки обошелся более чем в 1 миллион рублей.

От Завитинского района в этот раз свою инициативу воплотили в жизнь жители села Албазинка. По их проекту в местном доме культуры отремонтировали крышу, сделав перекрытия. Работы по обновлению культурного учреждения обошлись более чем в 1 миллион рублей. Большую часть средств на инициативное бюджетирование выделило областное министерство финансов.

В селе Кустанаевка Белогорского района амурчане выиграли 1 миллион рублей из областного бюджета на строительство сельской площади. В селе демонтировали старый тротуар, провели планировку площади и отсыпали территорию щебнем и песком, выложили тротуарную плитку с эффектом «2D». На территории площади установили конструкции для стационарных цветников, лавочки. Сельчане своими силами планируют высадить на этом месте саженцы деревьев.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территории своих населенных пунктов. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей, подчеркивает глава региона.

«Проект по поддержке местных инициатив нашел большой отклик среди амурчан. Благодаря ему местные жители могут воплотить свои идеи в жизнь и благоустроить села. В этом году готовы уже 60 объектов в рамках инициативного бюджетирования. Остальные 22 сдадут к концу года. В следующем году в конкурсе планируют поучаствовать 176 поселений. Заявки от них начнут принимать в феврале-марте 2020 года», – сказал Василий Орлов.

Фото: amurobl.ru