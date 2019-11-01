Бойцы студенческих отрядов Амурской области пообщались с Валентиной Матвиенко

Бойцы Амурского регионального отделения РСО вернулись с юбилейного всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного 60-летию образования студенческих отрядов России.

Мероприятие собрало шесть тысяч бойцов из 80 регионов страны: лучшие представители современных студенческих отрядов и ветераны движения, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели. В 2019 году в состав делегации Приамурья вошло рекордно большое число участников – двадцать пять амурчан.

На протяжении трех дней ребята были вовлечены в творческие, спортивные, интеллектуальные конкурсы, соревнования профессионального мастерства строителей и проводников, где успешно представили родной регион и свой федеральный округ.

В рамках деловой программы 25 октября представители студенческих отрядов Приамурья пообщались с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, в Общественной палате РФ обсудили вопросы развития добровольчества в стране на примере проектов «Снежный десант» и «Десант Победы». Также на встрече с генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым обсудили вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок по БАМовской ветке.

Кроме того, в рамках слета состоялась встреча бойцов студенческих отрядов с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. В ходе встречи Александр Александрович предложил студенческим отрядам совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определить возможные объекты привлечения стройотрядов в 2020 году.

В рамках церемонии закрытия слета экс-руководителю движения «РСО» в Амурской области Анастасии Рокиной вручили благодарственное письмо президента РФ за значительный вклад в развитие движения студенческих отрядов и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области