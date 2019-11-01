В бассейне Белогорья сделали первый за 30 лет капитальный ремонт (видео)

В бассейне Белогорья закончился самый крупный за всю историю комплекса ремонт. С момента строительства здания в 1987 году, помещение бассейна капитально не реставрировали.

Комплекс ремонтировали с декабря 2018 года. За это время рабочие уложили новую крышу над пристройкой к бассейну, сделали косметический ремонт в раздевалках. В помещении самой чаши установили новый подвесной потолок, который более устойчив к испарению хлора, заменили плитку в резервуаре, положили теплый пол, повесили новые светодиодные светильники.

В общей сложности капитальный ремонт в здании обошелся в 10 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда правительства страны. Как помещение выглядит сейчас, одной из первых оценила съемочная группа Альфа ТВ.