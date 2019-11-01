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Специальная комиссия высоко оценила боевую подготовку амурских военных

Специальная комиссия высоко оценила боевую подготовку амурских военных
Фото: structure.mil.ru

Специальная комиссия офицеров управления штаба Восточного военного округа высоко оценила результаты обучения в 2019 году соединений общевойсковой армии, дислоцированных в Амурской области и Еврейской автономии.

Детальной проверке подверглись артиллерийское и два мотострелковых соединения, а также соединение ПВО. Всего к проверке привлекалось более 6 тысяч военнослужащих.

Офицеры в течение 10 дней провели контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, проверены нормативы выхода по тревоге, отработка карт и других боевых документов. В рамках проверки проведено несколько тактических учений, а также боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Мероприятия проводились в рамках сдачи итоговой проверки за 2019 год обучения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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