В благовещенском магазине проблема с бетонными блоками частично решена
Инцидент в Благовещенске, когда вход в один из магазинов был завален бетонными блоками, получил продолжение. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в торговой точке, проблема частично разрешилась.
Представитель магазина пояснил, что лица, которые придвигали блоки к дверям магазина, теперь отодвинули их дальше. Это удалось запечатлеть на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении. «Сегодня рано утром на камеру попал момент, как погрузчик, который принадлежит магазину-конкуренту, подъехал к магазину и отодвинул эти плиты», – сообщил собеседник.
Он отмечает, это было сделано не по доброй воле, а по требованию МЧС, поскольку такое расположение бетонных блоков загораживает дверь, являющуюся, в том числе, пожарным выходом из торговой точки.
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