В благовещенском магазине проблема с бетонными блоками частично решена

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Представитель магазина пояснил, что лица, которые придвигали блоки к дверям магазина, теперь отодвинули их дальше. Это удалось запечатлеть на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении. «Сегодня рано утром на камеру попал момент, как погрузчик, который принадлежит магазину-конкуренту, подъехал к магазину и отодвинул эти плиты», – сообщил собеседник.

Он отмечает, это было сделано не по доброй воле, а по требованию МЧС, поскольку такое расположение бетонных блоков загораживает дверь, являющуюся, в том числе, пожарным выходом из торговой точки.