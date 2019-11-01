Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

В благовещенском магазине проблема с бетонными блоками частично решена

В благовещенском магазине проблема с бетонными блоками частично решена
Фото: кадр видео

Инцидент в Благовещенске, когда вход в один из магазинов был завален бетонными блоками, получил продолжение. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в торговой точке, проблема частично разрешилась.

Представитель магазина пояснил, что лица, которые придвигали блоки к дверям магазина, теперь отодвинули их дальше. Это удалось запечатлеть на камеру видеонаблюдения, установленную в помещении. «Сегодня рано утром на камеру попал момент, как погрузчик, который принадлежит магазину-конкуренту, подъехал к магазину и отодвинул эти плиты», – сообщил собеседник.

Он отмечает, это было сделано не по доброй воле, а по требованию МЧС, поскольку такое расположение бетонных блоков загораживает дверь, являющуюся, в том числе, пожарным выходом из торговой точки.

Просмотров всего: 347

#происшествия #торговля

распечатать


В России и мире 1

Четвероклассник избил мальчика за низкий рост
Власть 1

Хабаровский сенатор сложил полномочия из-за всплывшей информации о судимости
В России и мире

В США девочка собирала сладости и получила пулю в грудь
Происшествия 2

17-летний подросток из Белогорска мог убить тренера из-за девушки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь