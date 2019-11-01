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С 1 по 4 ноября амурских автомобилистов проверят на трезвость

С 1 по 4 ноября амурских автомобилистов проверят на трезвость
Фото: pixabay.com

В праздничные выходные в Амурской области автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 1 по 4 ноября сотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние опьянения.

В период проведения мероприятия автоинспекторы используют метод «сплошных проверок». Особое внимание экипажи ДПС уделят автомобилистам возле питейных заведений.

Как сообщает амурское управление МВД, мероприятие проводится в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, а также водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В Амурской области с начала текущего года по вине пьяных водителей произошло 183 автоаварии. В этих ДТП погибли 52 человека. 249 человек получили травмы различной степени тяжести.

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#закон #транспорт

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  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    Предупреждён - вооружен...

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