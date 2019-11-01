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1ноября
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сегодня, 17:20 1

Четвероклассник избил мальчика за низкий рост

Четвероклассник избил мальчика за низкий рост
Фото: nsk.kp.ru/daily/27049.4/4115543/

В Новосибирске школьник избил одноклассника из-за того, что мальчик низкого роста. Конфликт школьников попал на видео, его снимали одноклассники.

Избиение произошло 31 октября. На кадрах видно, как мальчик лежит на земле, его избивает другой школьник, периодически выкрикивая матерные слова, а пострадавший мальчик плачет. В какой-то момент за кадром слышны крики девочки, которая просит прекратить избиение.

Мать мальчика Анастасия рассказала, что ее сын самый низкий в классе, из-за чего его иногда травили пять девочек. После избиения мальчик попал в травмпункт, у него разбито лицо. Пострадавший рассказал, что драку видел охранник, который выносил в этот момент мусор, но в происходящее не вмешался. Родители нападавшего на связь не выходят, сообщает мама.

Классная руководительница заявила, что пострадавший – очень вспыльчивый ребенок и реагирует на резкие высказывания со стороны детей. Школьник, который его избил, на вид спокойный, но часто вступает в перепалки и драки. Руководительница учреждения пообещала провести с детьми разговор в присутствии родителей, а также обратиться к социальному педагогу. «Вот такая смешная драка между детьми», – заявила женщина.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия, пишет «Лента.ру».

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    17 минут назад

    Нифига себе смешная драка, лицо разбил десятилетка, очень потешно, ничего не скажешь. И что, вспыльчивость это нынче повод надавать по лицу?

    "Сидят две девочки на крыше, одна добрая другая злая и кидают камни в прохожих. злая девочка попала 3 раза, а добрая 5 раз. потому что добро всегда побеждает зло."

    Так и тут, мальчик которого избили вспыльчивый, а тот, что бил он спокойный.

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