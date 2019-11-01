Стало известно, когда на Восточном начнут испытывать «водородную» «Ангару»

Летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По грузоподъемности «Ангара-А5В» будет существенно превосходить другую модификацию этой ракеты – «А5М». Низкую околоземную орбиту с ее помощью можно будет вывести 37,5 тонны полезной нагрузки против 27,7.

«Водородной будет третья ступень "Ангары-А5В", создание которой мы планируем на рубеже 2026-2027 годов и начало ее летных испытаний с космодрома Восточный», – сказал Рогозин на заседании Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Год назад Рогозин говорил, что первый пуск «Ангары-А5В» намечается на 2026 год, а в минувшую субботу генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщал РИА Новости, что срок первого пуска пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты.

Ракета «Ангара-А5В» будет состоять из трех ступеней и сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн – на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 786 километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».