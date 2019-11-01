Хабаровский сенатор сложил полномочия из-за всплывшей информации о судимости

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Представитель в Совете Федерации от Хабаровского края Дмитрий Приятнов написал заявление о сложении полномочий. Поводом стали обнародованные избиркомом данные о его погашенной судимости.

«Сегодня нами было принято заявление Дмитрия Приятнова о сложении с себя полномочий депутата Хабаровского края и сенатора», – сообщил журналистам «Интерфакса» председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр.

Приятнов победил на выборах в хабаровскую думу 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру в качестве представителя краевого парламента в Совете Федерации поддержали 32 депутата, двое высказались против.

За неделю до голосования по кандидатуре сенатора на сайте избирательной комиссии края появились данные о том, что Приятнов имеет погашенную судимость по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования».

«Наше мнение – нас ввели в заблуждение, это халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, ошибка против всех. Обманули депутатов, введя их в заблуждение данной скрытой информацией. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание жестким», – отметил Зюбр.

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на совещании в среду сообщил, что в отношении председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова будет проведено расследование.

Сам Накушнов пояснил, что комиссия также проведет внутреннюю проверку, почему данные о погашенной судимости Приятнова появились на сайте избиркома уже после выборов в краевую думу, а не до дня голосования.

Как пояснил руководитель регионального избиркома, ошибка произошла из-за человеческого фактора.

«Факт такой есть. Действительно, избирательная комиссия вовремя не разместила на сайте информацию о судимости кандидата и не исключила его из списков. Чисто человеческий фактор. Кто виноват конкретно, будем разбираться. Вина есть, наказание будет соответственным», – отметил Накушнов.

Кроме того, по объяснению Накушнова, сам сенатор даже не знал о своей судимости. Есть даже справка от ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ УМВД России по Хабаровскому краю об отсутствии сведений о судимости Дмитрия Приятнова на территории РФ, пишет ИА AmurMedia.

«Поясню, откуда эта справка. Это справка с Амурцентра Хабаровского края, который проверяет реально данные по месту рождения, по месту жительства и по месту работы. А в крайизбирком информация пришла из Центральной избирательной комиссии, которая проверяла всех наших кандидатов по всероссийской базе. В краййизбирком информация пришла из Центральной избирательной комиссии, которая проверяла всех наших кандидатов по всероссийской базе, — пояснил Геннадий Накушнов. – Реально этот человек и не знал, что у него судимость есть. Он купил машину с документами, то ли с полисом ОСАГО, то ли с каким-то другим, и его остановила ГАИ и выяснила, что эти документы были неверными, там были какие-то исправления. Но в суде он не был, и он не знал даже сам, что у него такая судимость есть. В принципе, любой из нас в такой ситуации может оказаться».

Между тем, по информации ТАСС, в верхнюю палату парламента пока не поступали документы о наделении полномочиями сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, соответственно, нет оснований и для прекращения его полномочий.

Подделка документов относится к преступлениям средней тяжести. Погашенная судимость за них не препятствует избранию в местные или федеральные законодательные органы. При этом сокрытие сведений о судимости, в том числе погашенной, является основанием для того, чтобы кандидату отказали в регистрации на выборах, пишет Meduza.