Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:01 1

Хабаровский сенатор сложил полномочия из-за всплывшей информации о судимости

Хабаровский сенатор сложил полномочия из-за всплывшей информации о судимости
Фото: amurmedia.ru/Виктория Ко

Представитель в Совете Федерации от Хабаровского края Дмитрий Приятнов написал заявление о сложении полномочий. Поводом стали обнародованные избиркомом данные о его погашенной судимости.

«Сегодня нами было принято заявление Дмитрия Приятнова о сложении с себя полномочий депутата Хабаровского края и сенатора», – сообщил журналистам «Интерфакса» председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр.

Приятнов победил на выборах в хабаровскую думу 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру в качестве представителя краевого парламента в Совете Федерации поддержали 32 депутата, двое высказались против.

За неделю до голосования по кандидатуре сенатора на сайте избирательной комиссии края появились данные о том, что Приятнов имеет погашенную судимость по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования».

«Наше мнение – нас ввели в заблуждение, это халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, ошибка против всех. Обманули депутатов, введя их в заблуждение данной скрытой информацией. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание жестким», – отметил Зюбр.

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на совещании в среду сообщил, что в отношении председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова будет проведено расследование.

Сам Накушнов пояснил, что комиссия также проведет внутреннюю проверку, почему данные о погашенной судимости Приятнова появились на сайте избиркома уже после выборов в краевую думу, а не до дня голосования.

Как пояснил руководитель регионального избиркома, ошибка произошла из-за человеческого фактора.

«Факт такой есть. Действительно, избирательная комиссия вовремя не разместила на сайте информацию о судимости кандидата и не исключила его из списков. Чисто человеческий фактор. Кто виноват конкретно, будем разбираться. Вина есть, наказание будет соответственным», – отметил Накушнов.

Кроме того, по объяснению Накушнова, сам сенатор даже не знал о своей судимости. Есть даже справка от ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ УМВД России по Хабаровскому краю об отсутствии сведений о судимости Дмитрия Приятнова на территории РФ, пишет ИА AmurMedia.

«Поясню, откуда эта справка. Это справка с Амурцентра Хабаровского края, который проверяет реально данные по месту рождения, по месту жительства и по месту работы. А в крайизбирком информация пришла из Центральной избирательной комиссии, которая проверяла всех наших кандидатов по всероссийской базе. В краййизбирком информация пришла из Центральной избирательной комиссии, которая проверяла всех наших кандидатов по всероссийской базе, — пояснил Геннадий Накушнов. – Реально этот человек и не знал, что у него судимость есть. Он купил машину с документами, то ли с полисом ОСАГО, то ли с каким-то другим, и его остановила ГАИ и выяснила, что эти документы были неверными, там были какие-то исправления. Но в суде он не был, и он не знал даже сам, что у него такая судимость есть. В принципе, любой из нас в такой ситуации может оказаться».

Между тем, по информации ТАСС, в верхнюю палату парламента пока не поступали документы о наделении полномочиями сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, соответственно, нет оснований и для прекращения его полномочий.

Подделка документов относится к преступлениям средней тяжести. Погашенная судимость за них не препятствует избранию в местные или федеральные законодательные органы. При этом сокрытие сведений о судимости, в том числе погашенной, является основанием для того, чтобы кандидату отказали в регистрации на выборах, пишет Meduza.

Просмотров всего: 426

#выборы #Дальний Восток #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В благовещенском магазине проблема с бетонными блоками частично решена
Общество 1

С 1 по 4 ноября амурских автомобилистов проверят на трезвость
В России и мире 1

Четвероклассник избил мальчика за низкий рост
В России и мире

В США девочка собирала сладости и получила пулю в грудь
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Нур

    Нур
    30 минут назад

    Дэн Сяопин сказал: - Белая кошка или черная – значения не имеет; пока кошка ловит мышей – кошка хорошая.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь