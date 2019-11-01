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1ноября
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сегодня, 17:01 0

Шнуров будет уходить со сцены в стиле Пугачевой

Шнуров будет уходить со сцены в стиле Пугачевой
Фото: instagram.com/shnurovs/?hl=ru

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно распустил свой коллектив и заявил, что команды больше не существует, на открытии Международного музыкального фестиваля PARUS в Дубае высказался о своем будущем. Прощальный тур оказался не прощальным туром.

Как сказал Шнуров, прощальное турне группы, на самом деле лишь «так называемое».

«Каждый человек имеет право на вранье. Я могу сказать, что распустил "Ленинград" окончательно. А могу, что скоро верну все, как было. Могу прощаться хоть по сто раз на дню, как Алла Пугачева, могу, как Кобзон, прощаться веками. Могу, как Владимир Владимирович, уйти, а потом вернуться. Какая разница? Это же не влияет ни на что!» – заявил Сергей Шнуров.

Концерты группы «Ленинград» в этом году прошли во многих крупных городах России. Везде на выступлениях команды были аншлаги. Финальный концерт состоялся в Санкт-Петербурге. После этого группа «Ленинград» официально прекратила свое существование, сообщает «Телепрограмма».

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#концерты #шоу-бизнес

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