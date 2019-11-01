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1ноября
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сегодня, 16:44 0

В США девочка собирала сладости и получила пулю в грудь

В США девочка собирала сладости и получила пулю в грудь
Фото: Andreas Lischka с сайта Pixabay

Семилетняя девочка в Чикаго по американской традиции в преддверии Хэллоуина пошла к соседям за сладостями. В этот момент на улице велась перестрелка, и одна из пуль попала в ребенка.

Инцидент произошел на оживленной улице города. В девочку стреляли не специально, пуля предназначалась для мужчины, за которым бежали двое и стреляли в него. Девочка была одета в костюм пчелы, родители шли с ребенком.

«Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, начали стрелять по нему. И попали ей в область груди», – цитирует правоохранителей «360» со ссылкой на CBS Chicago.

Мужчина, которого преследовали преступники, получил огнестрельное ранение в руку.

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#дети #криминал #происшествия

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