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1ноября
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Лицензирование агентств недвижимости: как это было?

Лицензирование агентств недвижимости: как это было?

Сложно ли было получить лицензию, почему лицензирование отменили и зачем сами риэлторы хотят его вернуть, рассказывает президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский.

- Я застал лицензирование, поскольку компания ООО "Агентство Гарантия", которую я возглавляю, была создана в 2001 году. - поясняет Виталий Васильевич. - И помню, как мы проходили обучение, сдавали экзамены и проходили проверки, чтобы получить лицензию.

Лицензионная комиссия проверяла наличие у компании офиса (в аренде или в собственности), документацию, сам кабинет. Обязательным условием было - обученные и аттестованные сотрудники.

Потерять лицензию было проще, чем получить - одна жалоба клиента могла обернуться закрытием агентства недвижимости, если нарушения были серьезные. Поэтому компании строго следили за своим сервисом, своими сотрудниками.

Почему же эту систему отменили?

Есть мнение, что государственный контроль в этом случае был весьма формальный. И лишиться лицензии можно было даже за нарушение каких-нибудь СанПин...

- Лицензирование отменили, и вход на рынок недвижимости стал свободным, - продолжает Виталий Васильевич. - Стали появляться фирмы-однодневки, недобросовестные частные маклеры. Конечно, честные компании и честные риэлторы тоже появлялись на рынке. Но из-за отсутствия контроля со стороны государства стало расти число недовольных клиентов... И это отбрасывало тень на саму профессию. Поэтому те компании, которые добросовестно работали долгое время и не планировали оставлять эту деятельность, объединились, и разработали свод правил, а также Добровольную систему сертификации.

По сути - она во многом похожа на лицензирование. Разве что контроль осуществляет профессиональное сообщество клиентов, и сама сертификация необязательна. Те, кто проходит сертификацию, подтверждают, что они работают по стандартам.

И у клиентов есть выбор - в какую компанию обращаться. О преимуществах сертифицированных компаний мы расскажем позже.

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#Недвижимость

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