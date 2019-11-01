Руководитель амурского Росприроднадзора возглавил объединенное ведомство
Вячеслав Горячев был назначен руководителем Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация об этом появилась на сайте 28.rpn.gov.ru.
Как отмечается, Горячев назначен на новую должность приказом министра природных ресурсов и экологии РФ с 28 октября.
Ранее Вячеслав Григорьевич являлся руководителем управления Росприроднадзора по Амурской области.
В октябре сообщалось, что создано новое ведомство – Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, объединившее ведомства трех дальневосточных регионов – Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.
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