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1ноября
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сегодня, 16:18 2

Руководитель амурского Росприроднадзора возглавил объединенное ведомство

Руководитель амурского Росприроднадзора возглавил объединенное ведомство
Фото: rpn.gov.ru

Вячеслав Горячев был назначен руководителем Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация об этом появилась на сайте 28.rpn.gov.ru.

Как отмечается, Горячев назначен на новую должность приказом министра природных ресурсов и экологии РФ с 28 октября.

Ранее Вячеслав Григорьевич являлся руководителем управления Росприроднадзора по Амурской области.

В октябре сообщалось, что создано новое ведомство – Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, объединившее ведомства трех дальневосточных регионов – Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Lizonjka

    Lizonjka
    2 часа назад

    "БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АМУРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ВОЗГЛАВИЛ ОБЪЕДЕННОЕ ВЕДОМСТВО" Заголовок шикарен)))

  • Lizonjka

    Lizonjka
    2 часа назад

    Жаль, так быстро исправили. А было значительно интереснее

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