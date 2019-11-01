Краевед в Инстаграме раскрывает тайны старого Благовещенска

– Расскажите о себе, пожалуйста.

– Меня зовут Евгений. Профессия моя никак не связана с историей, но при этом я позиционирую и искренне считаю себя краеведом, потому что многие годы занимаюсь историей. Сформирован очень большой и интересный архив материалов, выпущены две краеведческие книги, собраны интересные коллекции и так далее. Формально титулов не ношу, но считаю себя человеком, который разбирается в истории Благовещенска, которому свойственны ошибки, опечатки. И живой разговор в Инстаграме тому пример – люди уточняют, поправляют, спрашивают, мы вместе доформируем информацию. Я не являюсь Гуглом, Википедией, но, тем не менее, объем информации очень большой.

Кстати, очень часто сталкиваешься с тем, что информация бывает недостоверной либо немного искаженной. Имея богатейшие архивы, я просматриваю интернет – ищу фотографии, тексты. При подготовке материала о гостинице «Манжини Гранд Отель» попал по ссылке на одно из местных СМИ, где гостиничному хозяйству была посвящена целая статья. Используется две фотографии гостиницы «Гранд Отель» – в заголовке и внутри материала. Только две фотографии, и пишется о том, что гостиница «Гранд Отель» была национализирована в таком-то году. Я понимаю, что автор статьи искренне считает, что речь идет об этой гостинице, и выносит ее в заголовок, абсолютно не понимая, что эта гостиница сгорела в 1910 году и не могла быть национализирована большевиками. Тем не менее название перекочевало от другой гостиницы, люди в Гугле нашли фотографию с названием «Гранд Отель» и логично посчитали, что об этой гостинице идет речь.

– В постах используете собственный материал или из интернета?

– Часто беру фотографии из интернета, но в большей степени по причине, может быть, лени. Вытаскивать фотографии, альбомы и все остальное для того. чтобы отфотографировать эту открытку или снимок, если в интернете его можно найти двумя кликами. Лукавить не буду – большая часть фотоматериала берется в интернете, но практически весь материал, который используется, есть в личном архиве. Сформирована огромная коллекция фотографий, почтовых карточек с видами дореволюционного Благовещенска и другой сопутствующий материал – книги, карты. Более, наверное, 50 000 страниц благовещенских газет, вышедших до революции. Этот архив объединяет более 30 изданий. На основе этого материала я планирую издать одну из книг по средствам массовой информации. И это, наверное, самый любимый источник, потому что раздел «Местная хроника» – это самое потрясающее чтиво. По крайней мере, для меня.

– По какой причине?

– Мне нравится слог, которым писалась местная хроника, та потрясающая предвзятость, которую нынешняя журналистика вытравляет. Тогда журналисты абсолютно предвзято, иногда ангажированно выдавали информацию. Это умиляет. Поэтому это нужно просто читать – не только ради достоверной информации от очевидцев, современников, которые были в этих событиях. В качестве примера – до нас спустя 100 лет дошла информация о Юдиной, вышла книга про нее. Сейчас благовещенцы, изучая события 1900 года – бомбардировки Благовещенска, – рассматривают ее в качестве такого яркого примера. А современники очень критично относились к этой персоне. Они критиковали автора за поверхностность, незнание материала, за то, что непонятную женщину сравнили с Жанной Д'Арк, и непонятно какие лавры на нее вешали. Хотя там вообще все было не так и не то. Поэтому, наверное, самый интересный раздел – это газеты.

– У вас очень интересный аккаунт – контент, прямо скажем, нерядовой. А почему «отголоски»? Отголоски прошлого?

– «Амурские отголоски» – название дореволюционной газеты. Видимо, тогда тема голоса была популярной, потому что были газеты «Голос Востока»; просто «Голос» которая потом стала «Отголосками»; «Речь», еще какие-то названия – возможно, был запрос на то, чтобы людей услышали, услышали их голоса.

Первые посты практически не имеют авторского текста – это цитаты, перепечатки – иногда современным, иногда дореволюционным алфавитом – заметок из местной прессы тех лет. Поэтому, может, отсюда и отголоски – это никак не связано с позицией «вернуться к чему-то, куда-то», это банальное дублирование название одного из СМИ Благовещенска.

Давно не вел личный аккаунт и вот спустя пять-шесть лет решил запустить локальный проект. Я прекрасно понимаю, что Amurotgoloski не возьмет большого охвата из-за узкой темы, каковой является история Благовещенска и Амурской области. Но хочется не столько снискать славы, сколько сделать продукт, к которому можно возвращаться и открывать что-то новое.

– Есть ли у вас план публикаций?

– Такого плана, что мне к определенной дате нужно открыть неизвестный факт из городской истории, нет. К тому же не всегда можешь понимать, что является известным фактом, а что неизвестным. При этом я и наша команда – я работаю не один, это такой проект, отчасти коллективный, – не застрахованы от новых открытий. И тому яркий пример – фотография из архива приезжего НКВДшника в 30-е годы. Фотография была выкуплена на аукционе. На снимке запечатлено Кувшиновское подворье. И, несмотря на то, что я многие годы занимаюсь историей Благовещенска, я искренне был удивлен и обрадован, что здание ФСБ на Пионерской, 22, было историческим только наполовину.

В пример я привожу потрясающую советскую реставрацию – как делали Дворец пионеров и школьников, и здание ФСБ, здание Благовещенского пединститута после пожара надстроили. То есть ты смотришь на здание и не видишь варварского вмешательства в архитектуру.

– То есть открытия случаются?

– Факты по поводу открытий – тебе кажется, что это понятный факт: публикуешь, рассказываешь, а люди с открытым ртом говорят «Ой, спасибо! Мы не знали!» Поэтому здесь трудно сказать, какой факт может быть новооткрытым. Много, повторюсь, открывает газетная хроника. К огромнейшему сожалению, Благовещенск пострадал из-за вывоза архивов перед войной, честно говоря, не помню, либо в Томск, либо в Омск, где они находятся до сих пор. У нас беднейшая архивная база – и в Амурском архиве, и в библиотеке, и в музее. Поэтому все архивные данные приходится привозить с Запада.

– Занявшись «Отголосками», вы ставили перед собой конкретную цель?

– Если считать за цель восстановление исторических фактов либо просвещение, то цели, пожалуй, нет. Хотя информирование – тоже направление просвещения. Тогда, может быть, есть такая цель – просветить пользователей интернета, рассказывая факты.

– Инстаграм предполагает ограничения в постинге. Это мешает вам?

– Размер поста не позволяет сделать исследование. Взять, к примеру, сегодняшний пост про улицу. Я понимаю, что в одном посте рассказать про улицу – это как-то мелковато. Попытался рассказать про Театральную и Краснофлотскую. Только разошёлся, а место закончилось. Поэтому пришлось последний абзац выдать скомканным, непонятным. Я предполагаю, что опять будут говорить – а почему не рассказали про архитектора? почему не рассказали про это и про то? Невозможно в одном маленьком объеме рассказать все факты об объекте. Поэтому выбираешь какое-то направление.

Тому яркий пример – арка. Рассказ о Триумфальной арке готовился именно с позиции, чему и кому она была посвящена – приезду в Благовещенск цесаревича, будущего императора Николая II. Поэтому были вырваны и представлены материалы о его кругосветном путешествии, в том числе через Амурскую область. 42 дня он плыл, был в Благовещенске. На следующий год в Санкт-Петербурге были изданы книги, в том числе каталоги с описанием всех полученных даров, где находились и дары от Благовещенска – серебряное блюдо от городской думы, золотое – от золотопромышленников. Я понимаю, что не охвачены такие вопросы – кто автор, кто архитектор, почему не заплатили ему?

Здесь нужно понимать, что исторического материала – не в плане текстов, а в плане зданий немного: Благовещенск – молодой город, строительство красивых каменных зданий началось с 90-х годов позапрошлого века. Количество зданий небольшое, и, если идти по списку, через полгода проект можно закрывать, потому что все закончится. И как раз благодаря этой позиции, что мы сегодня рассказываем про Триумфальную арку с позиции виновника торжества, через полгода-год расскажем про Триумфальную арку с позиции архитектуры, денег, разрушения, через год – с позиции архитектора: почему не заплатили, а потом совесть их заела и они выплатили вдове 300 рублей, уже после смерти архитектора. Тогда уже будет более-менее интересно получать информацию.

– Возникает желание восстанавливать исторические факты?

– Больше всего меня коробит, возмущает – я как-то в одном из постов отметил, – не фальсификация, а передёргивание, манипуляция историей. На YouTube есть несколько сюжетов об откопанном Благовещенске. Идея подхвачена из центральной России – может, есть тому какие-то основания, что откапывают целые этажи! К примеру, Политехнический музей в центре Москвы на Лубянской площади. Но время прошло, больше 100 лет, и никто не знает, что там был овраг и действительно там были двери и окна, и дорогу просто выровняли за счет закапывания фасада первого этажа этого здания. Прошло 100 лет, и начинают рассказывать такие истории – об открытии.

То же самое с Благовещенском. Когда начинают говорить об откопанном Благовещенске, приводя примеры, что где-то окна в землю, меня возмущает и хочется восстановить эту – ну, не справедливость, а адекватность. Слава богу, Благовещенск – молодой город, и мы знаем все здания от начала их строительства. У нас есть фотографии, к примеру, отсутствия здания нынешнего краеведческого музея – торгового дома «Кунст и Альберс». Вот оно поле, вот оно деревянное здание на этом месте. Строительство первой, второй, третьей очередей. Не было там ничего, никто не откапывал этот музей. Его изначально строили так – с окнами в землю. Кто не верит, может пройти к «Детскому миру», к магазину № 16 слева, можете пройти на Зейскую улицу, к новейшему зданию издательства «Дважды два», которое точно так же построило целый этаж с окнами в землю. Я понимаю, что через 100 лет скажут, что редакцию газеты «Дважды два» выкопали из-под земли – посмотрите, какая красота. Это задевает – манипуляции, передергивание фактов, недостоверные вещи. Иногда это встречается в книге. Больше всего – в издании «Перелистывая улицы», где много фактов неправды.

– Что, кроме подтасовки фактов, вызывает ваше возмущение в вопросах истории?

– У меня как краеведа и патриота города вызывает возмущение бездумный снос и зачистка старого Благовещенска. Бывая наездами в городе, последние пять-шесть лет приезжаешь и видишь, что уже нет целых кварталов. Сносятся даже кирпичные, каменные дома. Внимание общественности и властей хочется привлечь к этому факту, а не к тому, что чья-то фамилия неправильно или какой-то момент.

– Возвращаясь к «Отголоскам»: нарисуйте портрет вашей аудитории.

– Аудитория разная. Потому что для формирования какой-то критической массы, для популяризации аккаунта, была принята позиция подписки на других пользователей. И как следствие, у нас в подписчиках оказалось большое количество случайных людей. Какая часть из них подписывается ответно. Но, перейдя рубеж в 700-800 подписчиков, мы буквально дня три-четыре отпраздновали тысячного пользователя. Спустя меньше недели у нас пришло около 400 подписчиков – они сами добровольно подписались, и это радует.

Качество аудитории изменилось. Приходят взрослые, сознательные люди со своей позицией. Очень болезненная тема – РПЦ, священничество. Больше всего эта тема вызывает откликов, споров, возмущения. Не хочу давать оценку этому, но мы в том числе выдаем этот материал, на который люди откликаются. Это и смерть рабочего, и католический костел, и так далее.

– Что интересует ваших подписчиков?

– Задают вопросы – что было по улицам? Так вышел пост «по просьбам телезрителей». Был запрос рассказать про улицу Театральную. Наш подписчик вез гостей города, москвичей, и они спросили – есть улица Театральная, а где театр? И наш читатель не смог ответить. Я поработал над этим вопросом, собрал материал и опубликовал пост про Театральную.

– Значит, обратная связь работает.

– Конечно, очень много обращений в директ. Сегодня я отвечал на такой вопрос: «Дайте больше фактов, какова судьба собственников Кувшиновского подворья?» Буквально пару дней назад к нам обратились потомки Кувшинова с просьбой отсканировать фотографию недостроенного здания ФСБ, на фоне которого снялся НКВДшник из архива. Естественно, мы не даем свой авторский материал, ведь это оригинал фотографии.

Получив просьбу поделиться этой фотографией для личного архива, я на всякий случай спросил: «Вы Кувшиновы?» Они ответили «Да». И мы с ними договорились, что мы дадим им эту фотографию для их личного архива в обмен на истории. Так мы нашли потомков Кувшиновых. Я искренне надеюсь, что мы с ними встретимся, поделимся материалами, а они поделятся историей своего рода, расскажут, как сложилась судьба предков. Так что обратная связь существует.

– Вы уже получали материалы от своих подписчиков?

– Пока из материальных свидетельств нам ничего не давали – ни фотографий, ни текстов, но делятся историями, задают вопросы. Мы вступаем в спор – как публично, в комментариях, так и в директе. Эта обратная связь сложилась при формировании объема подписчиков.

– Спасибо за беседу и интересные факты, которыми вы щедро делитесь с подписчиками! Пусть ваше дело приносит радость новых знаний вам и вашим читателям.