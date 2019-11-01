Лесхозы Амурской области получили новую технику

Фото: министерство лесного хозяйства Амурской области

Амурский минлесхоз получил 41 миллион рублей на покупку лесопожарной техники. Деньги поступили в рамках нацпроекта «Экология».

В конце октября новые автомобили ГАЗ поступили в Шимановский, Завитинский, Норский, Архаринский лесхозы.

«Приобретены девять единиц техники: два бульдозера "Четра" и семь грузовых автомобилей ГАЗ-33088 "Егерь". На данный момент проведена процедура аукционов, определены компании, которые занимаются поставкой техники», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

По словам специалистов, автомобиль ГАЗ «Егерь» обладает повышенной проходимостью, что позволит по бездорожью доставлять грузы и людей на природные пожары. Также его используют как тягач для буксировки прицепов. Грузоподъемность около двух тысяч килограммов. Автомобиль может перевозить людей. Он оборудован четырехдверной кабиной, оснащен мощным дизельным двигателем, лебедкой, усовершенствованной тормозной системой, гидроусилителем руля, который позволит водителю экономить силы в пути.

В конце ноября три грузовика поступят для Благовещенского, Бурейского, Магдачинского лесхозов, Кроме этого, придут бульдозеры «Четра» для Свободненского, Тындинского лесхозов.

Амурская область впервые участвует национальном проекте «Экология», на реализацию мероприятий которого на 2019-2021 годы было выделено 500,4 миллиона рублей. В этом году из федерального бюджета поступило 168,4 миллиона рублей, из них на лесопожарную технику выделено 52,9 миллиона.

На эти деньги куплено 12 единиц лесопожарной и специализированной техники: 4 УАЗа «Фермер», 2 вездехода, 2 бульдозера «Четра Т-11», 2 седельных тягача и 2 полуприцепа тяжеловоза, а также 40 единиц ранцевых лесных огнетушителей, которые распределены по Амурской области, зарегистрированы, поставлены на учет и уже использовались в прошедшем пожароопасном периоде, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.