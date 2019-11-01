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17-летний подросток из Белогорска мог убить тренера из-за девушки

17-летний подросток из Белогорска мог убить тренера из-за девушки
Фото: pixabay.com

13 ноября в Белогорске начнутся судебные заседания по уголовному делу о жестокой расправе 17-летнего жителя над 24-летнем тренером местного спорткомплекса Сергеем Ивановым. По некоторым данным, причиной конфликта могла стать девушка.

Первые заседания пройдут с 13 по 15 ноября, сообщает издание «Сегодня на Амуре» со ссылкой на Белогорский городской суд.

Как сообщало Амур.инфо, нападение произошло около полуночи 17 апреля. В эту ночь в спортивном комплексе «Олимпия» Сергей Иванов завершил тренировку по кикбоксингу, проводил спортсменов, принял душ, вызвал такси и вышел ждать автомобиль на улицу. На него напали, когда он закрывал спортивный комплекс. Едва он вставил ключ в замочную скважину, как сразу получил удар ножом в спину. Нападавший нанес молодому человеку около 20 ножевых ранений. Позже тренер скончался в реанимации.

Одним из свидетелей ЧП стал таксист, который подъехал за Сергеем. На месте трагедии находился и отец задержанного 17-летнего подростка. По имеющейся информации, именно он привез сына на разборки с тренером и ждал его в машине. По некоторым данным, причиной конфликта стала девушка.

Подросток пытался скрыться с места преступления, но был задержан правоохранителями. У погибшего Сергея остались родители, младшие брат и сестра.

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#жизнь #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Так папу тоже судить надо, тем более, что убийца несовершеннолетний.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    "принял в душ" это как?

    Папаня соучастник, что в башке у человека, который сына на разборки с ножом везет и ждёт? "Бригады" обсмотрелся?

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