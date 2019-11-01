Благовещенцу, находящему останки людей на участке, посоветовали избавиться от него

Голосование проводилось в период с 23 октября по 1 ноября. Самым популярным вариантом ответа оказался: «Власти должны немедленно подключиться к раскопкам и взять все в свои руки» – его поддержали 767 пользователей (56,7 %).

Варианту «Пусть раскапывает дальше, а власти помогут захоронить» отдали предпочтение 64 человека (4,7 %), «Следователи должны провести новое расследование и выяснить, кем были убитые» – 208 (15,4 %), «Участок необходимо изъять, чтобы установить там мемориал» – 149 (11 %), «Его участок, пусть сам решает все вопросы» – 39 (2,9 %), «Лучше не тревожить покойных и оставить все как есть» – 65 (4,8 %), «Мне все равно» – 53 (3,9 %).

Других вариантов оказалось семь: «Избавляться от участка, не будет там нормальной жизни», «Это не должно быть делом только хозяина участка, подключиться должны все – и власти, и следователи. Я нашла дело своего деда, но до сих пор не могу узнать, где его оборвалась жизнь», «Подключать нужно не власти, а историков. Проводить раскопки должны специалисты», «Власти должны немедленно подключиться: человеку выделить другой равноценный участок, следователи должны провести расследование и установить на этом месте мемориал безвинно погибшим», «Подобные случаи урегулированы законом», «Что делать? Строить дом – для него это важнее», «Власти должны всем заниматься, от раскопок до перезахоронения. Как так, собственник земельного участка выкапывает на своем огороде останки людей и складывает их штабелями, как будто так и нужно?».

Всего в этом голосовании приняли участие 1 352 пользователя.

Между тем на сайте стартовало новое голосование: «Имеет ли учитель право делать фото в купальнике и танцевать на пилоне?», связанное с недавней публикацией.