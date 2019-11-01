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Благовещенцу, находящему останки людей на участке, посоветовали избавиться от него

Благовещенцу, находящему останки людей на участке, посоветовали избавиться от него

На сайте Амур.инфо завершилось голосование среди пользователей о том, что житель Благовещенска откапывает на своем участке останки десятков людей, возможно, репрессированных. У людей спросили, что, с их точки зрения, нужно делать в этой ситуации.

Голосование проводилось в период с 23 октября по 1 ноября. Самым популярным вариантом ответа оказался: «Власти должны немедленно подключиться к раскопкам и взять все в свои руки» – его поддержали 767 пользователей (56,7 %).

Варианту «Пусть раскапывает дальше, а власти помогут захоронить» отдали предпочтение 64 человека (4,7 %), «Следователи должны провести новое расследование и выяснить, кем были убитые» – 208 (15,4 %), «Участок необходимо изъять, чтобы установить там мемориал» – 149 (11 %), «Его участок, пусть сам решает все вопросы» – 39 (2,9 %), «Лучше не тревожить покойных и оставить все как есть» – 65 (4,8 %), «Мне все равно» – 53 (3,9 %).

Других вариантов оказалось семь: «Избавляться от участка, не будет там нормальной жизни», «Это не должно быть делом только хозяина участка, подключиться должны все – и власти, и следователи. Я нашла дело своего деда, но до сих пор не могу узнать, где его оборвалась жизнь», «Подключать нужно не власти, а историков. Проводить раскопки должны специалисты», «Власти должны немедленно подключиться: человеку выделить другой равноценный участок, следователи должны провести расследование и установить на этом месте мемориал безвинно погибшим», «Подобные случаи урегулированы законом», «Что делать? Строить дом – для него это важнее», «Власти должны всем заниматься, от раскопок до перезахоронения. Как так, собственник земельного участка выкапывает на своем огороде останки людей и складывает их штабелями, как будто так и нужно?».

Всего в этом голосовании приняли участие 1 352 пользователя.

Между тем на сайте стартовало новое голосование: «Имеет ли учитель право делать фото в купальнике и танцевать на пилоне?», связанное с недавней публикацией.

Имеет ли учитель право делать фото в купальнике и танцевать на пилоне?

Да, не в пилоне, не в купальнике нет ничего предосудительного

Да, но фото в Сеть лучше не выкладывать

Да, за пределами школы педагог может делать все, что угодно

Нет, тем самым детям подается дурной пример

Нет, от этого страдает его моральный облик как педагога

Нет, это порочит честь всей школы

Мне все равно

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#интернет

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    «Подобные случаи урегулированы законом»

    Власти свои же законы не выполняют.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    по дешовке небось? пусть держат карман шырее.

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