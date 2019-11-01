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1ноября
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Более 3,5 тысячи амурских детей примут участие в театральной программе «Играем в куклы»

Более 3,5 тысячи амурских детей примут участие в театральной программе «Играем в куклы»

Посмотреть спектакль, узнать о создании кукол и научиться управлять ими теперь могут дети из разных городов и районов области. Амурский областной театр кукол с большим успехом проводит гастроли в рамках проекта «Играем в куклы». В общей сложности на спектаклях смогут побывать более 3,5 тысячи детей.

Амурский областной театр кукол при поддержке Министерства культуры России начал большой гастрольный проект. Он решил не только показать спектакли, но и провести мастер-классы для маленьких зрителей. Дети смогут потрогать кукол, увидеть, как они работают, пообщаться с заслуженными артистами и мастерами сцены. Такая форма общения позволяет маленьким зрителям расширить кругозор, больше узнать о театральном искусстве, истории театра, создании театральных кукол.

Гастроли стартовали в Белогорске 7 октября. Артистов театра уже встречали в Свободном, Зейском, Шимановском, Тындинском и в Серышевском районах. До 6 декабря спектакли пройдут в Константиновском, Михайловском, Благовещенском Тамбовском и Ивановском районах. Завершится программа 6 декабря в селе Ивановка.

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