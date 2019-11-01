Секса.net:почему амурчане выбирают скромные образы к Хэллоуину

31 октября по всему миру отметили Хэллоуин. Но у амурчан с каждым новым годом нелюбовь к нему разрастается. А вот благовещенка Анастасия Агеева не только отмечает Хэллоуин на протяжении 10 лет, но и создает к нему костюмы. Она и рассказала нам откровенно, почему амурчане обходят стороной сексуальные образы и высказала свое мнение о негативе россиян к этому празднику.

– Раньше такого повального негативного отношения к Хэллоуину не было. Помнится, даже в мои школьные и студенческие годы устраивали вечеринки на базе учебных заведений. А сейчас люди массово испытывают негатив. Как думаешь, с чем это связано?

– Мне кажется, наверное, политика нашего государства влияет на то, что мы ко всему американскому, да и вообще иностранному, относимся критически. Типа мы, Россия, – отдельно. Западные страны – отдельно. Но понятное дело, что такое отношение не у всех. Но у многих. И всплывает оно именно накануне таких вот праздников. Кто-то начинает говорить: «А давайте нарядимся?», в ответ слышится: «У нас свои праздников нет?». Вроде бы и есть, но на самом деле мы настолько культуру похерили, что своего-то у нас как раз ничего и нет. Нет такого, чтобы было воспето и исторически сохранено. Мы в свое время все разрушили и сейчас стараемся по крупицам собирать.

– К Хэллоуину испытывают резкий негатив, но одновременно с этим День святого Валентина отмечают охотно.

– День святого Валентина – это же про любовь. Про светлое, чистое, доброе. Его принять гораздо легче. Хотя сейчас тоже начали: мол, у нас тоже свой подобный праздник есть – день Петра и Февронии. Я эту историю читала и могу сказать, что на самом деле она страшная, никакой там любви толком и не было.

Еще, наверное, окраска негативная у Хэллоуина появилась из-за того, что он якобы связан с потусторонним миром. Хотя есть исторические следы, что ноги у этого праздника растут от славян. Да и вообще, древние славяне тоже отмечали осенний сбор урожая, «умирание». И этот повод для «А давайте прибухнем?». И почему бы нет? Все народы делали.

– И прям-таки у нас благовещенцы активно берут костюмы на Хэллоуин?

– Да, и обычно этот спрос активизируется за 2 недели до. Хотя всегда людям говорю, что бронировать начинать нужно уже в сентябре. И это не из коммерческой основы – у меня ее нет. Это просто мое хобби: я сама шью костюмы, в них фотографируюсь. Ну а желающие могут взять в аренду. Почему нет? Выгоды с этого как таковой нет, но зато без дела не лежат.

– Куда они в этих костюмах пойдут?

– В одном из ТРЦ планировалась вечеринка. В ночные клубы. Кто-то отмечает дома. Например, в прошлом году у меня брала костюмы семья. Так понимаю, что дома устраивали вместе с детьми тематическую вечеринку в честь Хэллоуина. Два костюма у меня уезжали в Новосибирск, но потом, естественно, возвращались. Ребята ездили на байкерскую вечеринку и где-то на природе веселились. В общем, каждый Хэллоуин по-своему отмечает. Для меня это один из поводов изменить внешность так, как не оденусь в обычной жизни. Показать темную свою сторону.

– Когда мы договаривались об интервью, ты обмолвилась, что девушки стесняются быть в этот день сексуальными.

– Когда я вижу, что человеку костюм подходит и это выглядит круто и он сам это видит, глаза горят, то зачастую в эту секунду начинается: «Я так не могу пойти, потому что там будет мой директор/коллеги». Но больше меня убивает фраза: «А у вас есть просто рожки?». Господи, какие рожки? (смеется). У меня их 4 или 5 пар. За рожками ходите в магазины или покупайте шляпку, если чего-то стесняетесь. На самом деле, заморачиваться одной шляпкой, считаю, смысла вообще никакого нет. Если уж меняться, то так, чтобы на тебя люди смотрели и говорили, как мне обычно: «Ой, тебя так хочется рассматривать, у тебя каждая деталька че-то там означает…». Я вплоть до татуировок покупаю, бижутерию и линзы в стиль. Если и готов человек надеть короткую юбку и чулки – это уже верх сексуальности для Благовещенска. И это только для фотосессии. Ходить в этом – мы стесняша. Народ у нас стеснительный, тяжелый.

– Тебе, наверное, сложно работать с аудиторией Благовещенска, ведь в основном твои образы дерзкие и сексуальные, а люди у нас в этом плане сдержанные.

– Это да. Мне кажется, что у нас город провинцией как был, так ею и остался. Вот реально, как в Советском Союзе, в Благовещенске секса нет. Вот его и нет (смеется). У нас люди боятся этого. Может, и правильно. Вон, в клубе лифчик кто-то снял, а на следующий день в городе такой резонанс.... Но речь ведь не о том, чтобы в Хэллоуин полностью раздеться, а чтобы соответствовать какому-то образу, пусть даже и сексуальному.

– Думаешь, со временем отношение в целом к Хэллоуину в России изменится?

– Если в политической сфере ничего не произойдет, то – нет. Нас, народ, настраивают против других. Я это вижу и чувствую. И делается это не так, как раньше. Я сама из октябрят и пионеров, и помню, как раньше говорилось: не они плохие, а мы крутые. Сейчас же типа они козлы, нас обижают, а мы такие несчастные, но гордые… Хотя, может, все изменится, если поколение, которое ко всему негативно относится, вымрет и останется такое, которое ко всему лояльно.