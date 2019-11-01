В Тынде готовят к открытию новый компьютерный класс для пенсионеров

Новый компьютерный класс для пенсионеров Тынды откроется в ноябре 2019 года. Здесь будут проходить бесплатные курсы по обучению тындинцев пенсионного возраста работе на компьютере, чтобы они могли работать в различных online-сервисах, в том числе по предоставлению госуслуг.

Сейчас в будущем классе проводятся работы по установке новых розеток и прокладке кабеля. После чего там установят 15 компьютеров.

Новый класс обучения компьютерной грамотности будет открыт на базе молодежно-досугового центра «Гармония» по адресу: улица Амурская, 20А. Подать заявку на обучение в этом классе могут все желающие. Сейчас идет формирование групп, сообщает пресс-служба администрации Тынды.