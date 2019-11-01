На АЗС ННК проводят чистку резервуаров

На АЗС ННК идет плановая чистка резервуаров. Поводов для беспокойства у автовладельцев нет, говорят в компании – АЗС поочередно прекращают работу всего на несколько дней, что позволяет минимизировать неудобства для клиентов сети ННК.

Работы по зачистке резервуаров должны проводиться не реже одного раза в два года. Сначала специальная бригада осушает емкости для хранения топлива. На втором этапе слой осадка нефтепродуктов снимается с внутренних стенок. При помощи специальных вакуумных насосов удаляются нефтешлам, донный осадок и другие загрязнения, которые могли попасть внутрь при эксплуатации.

Зачистка резервуаров проходит под строгим контролем специальной комиссии с составлением акта зачистки. Весь собранный нефтешлам утилизируется на специально предназначенных для этого полигонах.

По оценке экспертов государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, в первую очередь некачественное топливо присутствует на АЗС, где не проводят регулярную зачистку резервуаров. Проведение данных работ является неотъемлемой частью эксплуатации АЗС в руках добросовестного поставщика нефтепродуктов.

«Регулярные зачистки резервуаров на всех АЗС – это дорогостоящая, но важная и необходимая процедура, в процессе которой из емкостей полностью удаляется как топливо, так и весь возможный осадок, что позволяет гарантированно сохранять наивысшее качество топлива. А качественное топливо – это долговечность двигателя автомобиля», – разъясняют в Группе компаний ННК.

Одноименная сеть реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. По пути следования от ХНПЗ до АЗС, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, каждая партия бензина проходит около 80 лабораторных анализов.

Партнерский материал