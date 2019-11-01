Из Благовещенского района пытались вывезти свиней

Из села Новотроицкое Благовещенского района пытались вывезти двух живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов. Перевозчика задержали сотрудник амурского управления Россельхознадзора и полицейские.

Территория Новотроицкого находится во второй угрожаемой зоне по африканской чуме свиней. Там в течение шести месяцев запрещен вывоз свиней, а также продуктов животноводства не прошедших промышленную тепловую обработку.

В рамках пресечения фактов неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов для предотвращения распространения очагов АЧС ежедневно ведется досмотр всех видов транспорта.

Факт незаконной перевозки выявил служащий отдела госветнадзора амурского управления Россельхознадзора совместно с полицейскими во время дежурства на 124 километре дороги «Подъезд к Благовещенску» автомобильной трассы М 58 (КПП «Заречный», ПВК № 1) при досмотре транспортных средств.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Животные направлены к месту отгрузки.