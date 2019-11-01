Краеведческий музей приглашает на «Культурную пропаганду» XX века

8 ноября в Амурском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Культурная пропаганда», где будут представлены более 60 произведений живописи. Картины передавались в музей в 1988-1989 годах центром «Росизопропаганда».

Республиканский центр художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда» действовал в СССР с 1977 года в составе Дирекции художественных фондов и проектирования памятников при Министерстве культуры РСФСР. Работа центра завершилась в 1994 году. Благодаря центру Амурский областной краеведческий музей обрел более 300 уникальных экспонатов.

На выставке посетители познакомятся с богатым наследием живописцев из разных республик Советского Союза. Это работы народных художников СССР и России таких, как Обросов, Зыков Голицын, Мальцев, Налбандян и другие, а также заслуженных художников РСФСР и Российской Федерации Ахунова, Вильнера, Кабанова, Воробьёвой, Крапивина, Стогния и других.

На выставке будет представлено разнообразие жанров и тематик, которые затрагивали художники прошлого столетия. Коллекцию составляют натюрморты и пейзажи, батальная живопись и исторические портреты. В картинах авторы воплотили собственное видение событий Великой Отечественной войны, выразили идею борьбы за мир, надежду на развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства и других сфер жизни.

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