В Приамурье придумали, как сократить количество бродячих животных

В Амурской области создадут систему социальной ветеринарной помощи. Жителям региона, которые будут брать питомцев из приютов, помогут с сопровождением и адаптацией животных, снизят финансовые потери. Планируется, что таким образом на улицах станет меньше бездомных животных.

Амурский проект «Создание системы социальной ветеринарной помощи – патронаж питомцев приютов» победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов.Он стартует в начале ноября.

В проекте смогут участвовать амурские зоозащитники, студенты-ветеринары и те, кто готов взять домой питомца из приюта для животных. Он направлен на поддержку инициативы жителей области по приему питомцев из городских приютов в семьи и их сопровождение в процессах адаптации.

Цель проекта – уменьшить численность бездомных животных на улицах Благовещенска и прилегающих населённых пунктов. Его авторами выступили представители городской общественной организации любителей животных «Велес». Реализация программы социальной ветпомощи позволит снизить финансовые потери тем, кто взял питомца в семью.

Программа предполагает следующие виды поддержки новых хозяев и сопровождения животного: оказание бесплатной консультативной помощи владельцам животных (не менее 44 консультаций в месяц), проведение ежегодной льготой вакцинации животных, выбывших из приютов, организация мероприятий по обработке животных от блох, гельминтов, обработка от клещей ежегодно, бесплатная кастрация животных.

Проект стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Охрана окружающей среды и защита животных». Его стоимость около 3 миллионов рублей. Грантовая поддержка составила более 1 миллиона рублей, остальную сумму добавят инициаторы проекта.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение трудных подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500 000 до 3 000 000 рублей.

В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей, сообщает амурское правительство.