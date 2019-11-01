Кто основал благовещенскую Астрахановку (видео)

Район Астрахановки сегодня – часть Благовещенска, в прошлом – отдельный населенный пункт. В середине 19 века его заселяли семьями молокан. Первых поселенцев звали Кирей Попов и Матвей Лепехин. Власти не разрешили им жить в Благовещенске, так как боялись, что они будут влиять на других горожан.

«Астрахановка – деревня в десяти верстах от Благовещенска, которая располагалась на берегу реки Зеи. Она была образована в 1859 году переселенцами из Саратовской и Таврической губерний. Село имело земельный надел 3,5 тысячи гектаров. Почти все это были луга. В литературе и прессе того времени часто встречается выражение "астрахановские земли", то есть были городские, а были астрахановские. Границу соблюдали строго», – рассказывает краевед, журналист, писатель Валентина Кобзарь.

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#история

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Виктория Сытенко