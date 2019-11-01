У Циолковского появился свой герб

Глава Циолковского Сергей Левицкий в своем инстаграм-аккаунте сообщил о завершении работы по созданию герба космического города. Над его разработкой рабочая группа трудилась на протяжении почти восьми месяцев. Проект получил положительное заключение геральдического совета при президенте РФ и был рекомендован к утверждению.

Как сообщало Амур.инфо, в августе этого года проект был утвержден. «Это результат многомесячного ежедневного труда огромного количества людей! Представители Роскосмоса, филиала ФГУП ЦЭНКИ – КЦ "Восточный", администрации муниципалитета – и многие другие жители (не только нашего города!), – все внесли свою лепту в создание этого проекта. Особый вклад в данный проект внес журналист областного центра Сергей Набивачев», – написал глава Циолковского.

«В лазоревом поле с зеленой, окаймлённой золотом оконечностью поверх всего пониженный серебряный безант (земной шар) с условной лазоревой сеткой координат, выше которого в пояс – три серебряных наконечника стрел, у которых вместо втулок – червлёные пламена. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца», – описывает герб Сергей Левицкий.

«Это еще один шаг в развитии нашего муниципального образования, его соответствии громкому званию космической столицы нашей Родины, – добавляет Сергей Владимирович. – Свой герб есть практически у каждого города России. Теперь и у нас есть свой официальный символ. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном и одноцветном вариантах будут храниться в музейном зале КДЦ "Восточный" и будут доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам».

Теперь жителей космического города призывают активно участвовать в обсуждениях и голосованиях по поводу создания флага и гимна Циолковского. «Только работая одной командой, мы сможем вывести наш город на уверенную, заслуженную высоту», – заключил глава Циолковского.