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Амурчан предупреждают о возможных перерывах в телевещании

Амурчан предупреждают о возможных перерывах в телевещании
Фото: Амур.инфо

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр информирует жителей Приамурья о возможных перерывах в вещании. Проблемы могут возникнуть в отдельные дни ноября.

Возможен перерыв вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 5 по 8 ноября с 09:15 до 17:00 по местному времени в селе Константиновка и прилегающих к нему территориях.

Также возможен перерыв вещания цифрового пакета РТРС-1 15 ноября с 00:00 до 06:00 по местному времени во всех населенных пунктах Амурской области.

Отключения вещания связаны с проводимыми работами и профилактикой оборудования.

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#ТВ

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 минута назад

    Вообще отключите кто этот шлак смотрит

  • Страйкер

    Страйкер
    1 минута назад

    Вообще отключите кто этот шлак смотрит

  • Страйкер

    Страйкер
    50 секунд назад

    Вообще отключите кто этот шлак смотрит

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