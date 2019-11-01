Амурчан предупреждают о возможных перерывах в телевещании

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Амурский областной радиотелевизионный передающий центр информирует жителей Приамурья о возможных перерывах в вещании. Проблемы могут возникнуть в отдельные дни ноября.

Возможен перерыв вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 5 по 8 ноября с 09:15 до 17:00 по местному времени в селе Константиновка и прилегающих к нему территориях.

Также возможен перерыв вещания цифрового пакета РТРС-1 15 ноября с 00:00 до 06:00 по местному времени во всех населенных пунктах Амурской области.

Отключения вещания связаны с проводимыми работами и профилактикой оборудования.