Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:19 0

СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Китай и Дальний Восток

СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Китай и Дальний Восток
Фото: Амур.инфо

В рамках новой стратегии сдерживания России и Китая американское правительство рассматривает варианты нападения на Крым и Дальний Восток. Сейчас войска США не готовы реагировать на угрозы со стороны России и Китая, но Соединенные Штаты готовятся к «эпохе великодержавного соперничества».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Foreign Policy, в случае захвата Россией Прибалтики, американская армия могла бы атаковать российские войска в Крыму или Сирии. В случае атаки России или Китая на какие-либо объекты американские войска планируют атаковать «уязвимую периферию» – российский Дальний Восток или западные провинции Китая.

При этом авторы материала отмечают, что такая стратегия может сыграть на руку Москве и Пекину, так как у них нет за рубежом такого масштабного присутствия, как у Соединенных Штатов. Кроме того, на удары может последовать ядерный ответ.

В сентябре командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал о плане своей страны по нанесению удара по Калининграду и прорыве российских ПВО.

Просмотров всего: 579

#Дальний Восток #Китай #СМИ

распечатать


Экономика 3

Квартира в Благовещенске вошла в тройку самого дорогого жилья на Дальнем Востоке (фото)
Общество 5

Дальневосточников просят не стрелять в «косулю с клыками»
Общество

Для обитателей «Бутырки» построят новый СИЗО: обзор прессы
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о семейном насилии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь