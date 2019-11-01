СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Китай и Дальний Восток

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В рамках новой стратегии сдерживания России и Китая американское правительство рассматривает варианты нападения на Крым и Дальний Восток. Сейчас войска США не готовы реагировать на угрозы со стороны России и Китая, но Соединенные Штаты готовятся к «эпохе великодержавного соперничества».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Foreign Policy, в случае захвата Россией Прибалтики, американская армия могла бы атаковать российские войска в Крыму или Сирии. В случае атаки России или Китая на какие-либо объекты американские войска планируют атаковать «уязвимую периферию» – российский Дальний Восток или западные провинции Китая.

При этом авторы материала отмечают, что такая стратегия может сыграть на руку Москве и Пекину, так как у них нет за рубежом такого масштабного присутствия, как у Соединенных Штатов. Кроме того, на удары может последовать ядерный ответ.

В сентябре командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал о плане своей страны по нанесению удара по Калининграду и прорыве российских ПВО.