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сегодня, 14:25 3

Многодетная мать-одиночка просит у государства автомобиль

Многодетная мать-одиночка просит у государства автомобиль

Олеся Остапенко, мать шестерых детей, стала гостьей программы «Простые вопросы». Женщина сама воспитывает детей, при этом, по ее словам, не видит большой помощи от государства. Ей крайне необходим автомобиль, чтобы работать и обеспечивать семью – Олеся развозит товар по торговым точкам.

«Сейчас машину я беру в аренду у друга. Но он сказал – до ноября и потом машину забирает. Мы обратились в министерство соцзащиты, нам сказали, что не могут дать нам автомобиль, потому что по закону положено только с рождением восьмого ребенка», – поясняет Олеся.

У семьи есть дачный участок в Заречном. Овощи с огорода помогают прокормиться и меньше тратить денег на продукты. Но для того, чтобы туда ездить, тоже нужен автомобиль.

«У нас, чтобы поехать на дачу, один билет стоит 60 рублей. Социальные карты даются детям, но только в учебный год, летом – нет. Родителям такие карты не даются вообще. Мне всех свозить на дачу поработать на огороде – представьте, во сколько это выльется», – говорит многодетная мама.

В свое время Олесе ставили бесплодие. Но в итоге женщина родила троих мальчиков и трех девочек. Два ее прежних мужа детей бросили и семью финансово не поддерживают.

«Мне бы хотелось, чтобы меньше издевались: мол, вы нарожали, чтобы получать деньги от государства. Знаете, как обидно. То есть я таких денег от государства не получаю. Я содержу детей, своим трудом. Я не курю, не пью, других вредных привычек у меня нет. Я стараюсь все для детей, все в дом. По возможности, где какие деньги заработала, сразу продукты покупаю. Дети у меня ни в чем не нуждаются, но без транспорта нам очень сложно», объяснила героиня программы.

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#дети #Простые вопросы #соцзащита

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    27 минут назад

    А на алименты подать?

  • ТАШКА

    ТАШКА
    20 минут назад

    Найти третьего мужика и ему еще троих заделать, и тогда автобус от государства дадут.

  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    Как это имея 6х детей и без мужа, она не получает никаких денег от государства?

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