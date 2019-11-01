Как теперь выглядит гимназия № 1 Благовещенска ночью (видео)

Здание первой благовещенской гимназии на Калинина, 13, теперь сияет в ночи. Уличная подсветка, которую монтировали на фасаде с конца августа, работает в ежедневном режиме. Её запускают с наступлением темноты и выключают в 23:00.

Трехъярусная подсветка благовещенской гимназии обошлась в два с лишним миллиона рублей. 98 светодиодных светильников украсили фасады здания со стороны улиц Ленина и Калинина. Как это выглядит, можно увидеть в материале Альфа ТВ.

Спонсором проекта выступила Дальневосточная распределительная сетевая компания, на чьи средства в скором времени подсветят гимназию № 4 и ОКЦ.

Как сообщало Амур.инфо, на подсветку Общественно-культурного центра потратят 11 миллионов рублей. К началу декабря работы должны быть закончены, и здание подсветят более четырехсот прожекторов.

Летом трехъярусная подсветка украсила фасад старинного здания, в котором расположен Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. На освещение архитектурной достопримечательности города было направлено порядка 1,8 миллиона рублей из городского бюджета и около 800 тысяч средств спонсоров.

Также включили подсветку на другом старейшем здании города – электроаппаратном заводе, в здании которого когда-то располагалась городская управа.