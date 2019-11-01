В Благовещенском городском суде впервые пройдет заседание с участием присяжных заседателей

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Благовещенский городской суд впервые в новейшей истории проведет заседание с участием присяжных заседателей. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела присяжными подал амурчанин, обвиняемый по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Защитник поддержала ходатайство обвиняемого. Помощник прокурора посчитал рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных обоснованным. Суд пришел к выводу, что препятствий для назначения судебного заседания нет. В итоге оно было назначено на 22 ноября. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда, с 1 июня 2018 года в районных судах РФ заработали коллегии присяжных заседателей. Соответствующий федеральный закон был принят в конце июня 2016 года. По нему в судах районного звена, к которым относится Благовещенский городской суд, коллегии присяжных состоят из 6 человек. Решения принимают половиной голосов: для вердикта о невиновности достаточно всего трех голосов. Ранее в Приамурье суды с участием присяжных заседателей проходили в Амурском областном суде.

Одним из самых резонансных дел, которое рассматривали присяжные в Амурской области, было дело об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. 23 марта 2017 года присяжные заседатели огласили вердикт. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Обвиняемого в преступлении Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда.