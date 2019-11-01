Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 5

Квартира в Благовещенске вошла в тройку самого дорогого жилья на Дальнем Востоке (фото)

Квартира в Благовещенске вошла в тройку самого дорогого жилья на Дальнем Востоке (фото)
Фото: blagoveschensk.cian.ru

ЦИАН представил топ-10 самых дорогих квартир в регионах ДФО, которые продаются на их портале. В них участвуют все квартиры по максимальной стоимости на вторичном рынке. Для рейтинга была отобрана недвижимость с отделкой.

Самой дорогой была признана пятикомнатная квартира во Владивостоке. Ее площадь 205 квадратных метров, которые собственник продает за 41 миллион рублей, сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

Помимо жилых комнат, в этой квартире есть кабинет, 2 гардеробные с отдельным входом, 2 санузла, 4 лоджии. Рядом море, которым можно любоваться из панорамных окон квартиры. В доме есть двухуровневая подземная парковка.

По мнению продавца, покупатель приобретет вместе с жильем еще и статус.

На втором месте рейтинга самых дорогих квартир, уступив победителю всего миллион, оказалась квартира в Благовещенске Амурской области, где за 224 «квадрата» просят 40 миллионов рублей.

Согласно информации продавца из окон жилья открывается вид на реку Амур и Китай, а перемещаться на любой этаж жители могут «посредством бесшумных скоростных лифтов». Есть также двухуровневый паркинг, в доме имеется двухсторонний вход и выход.

Бронзу получил Хабаровский край и лот стоимостью 33 миллиона рублей. Несмотря на довольно внушительную цену, объект является самым компактным в данном рейтинге – «всего» 100 квадратных метров.

Квартира находится в новом доме 2016 года постройки.

В квартире три комнаты, две гардеробные, столово-барная зона возле окна с видом на город, винный холодильник для хранения напитков, сыров и сигар.

В стоимость квартиры входит также большое подземное парковочное место 26 квадратных метров.

На 4 месте – Республика Саха (Якутия), где продается квартира площадью 214 квадратных метров за 30 миллионов рублей. В жилье открытой планировки 5 комнат, а рядом живут, по словам продавца, «интеллигентные соседи».

Замыкает пятерку лидеров, по версии ЦИАН, Республика Бурятия. Там квартира в 233,5 «квадрата» продается за 30 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит 4 санузла, 5 балконов и 6 комнат. При этом Республика Бурятия занимает пятую строчку по причине того, что здесь самый дорогой лот имеет большую площадь, то есть стоимость квадратного метра в нем ниже.

Просмотров всего: 1310

#жизнь #финансы #экономика #Дальний Восток

распечатать


Происшествия

17-летний подросток из Белогорска мог убить тренера из-за девушки

сегодня, 15:51
Общество

СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Китай и Дальний Восток
Общество 7

Дальневосточников просят не стрелять в «косулю с клыками»
Экономика 24

Амурчан станет больше: власти спрогнозировали, как область будет жить до 2022 года

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Да выставлять на продажу они могут хоть по цене Букингемского дворца ($ 1,5 млрд). Вопрос, кто же купит по такой цене?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Кто это купит? Особенно квартиру во Владивостоке. Ремонт ужас.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Ну и кстати в тему прямо с Амур инфо свежий обзорчик. :)

    Не люблю риелторов

    https://blogs.amur.info/124082/10569/



    Как сказал бы Жорик Вартанов: «Лепнина-шмапнина, кухня натуральний дерево, тёльки на потольках, эээ, Уасся, шкафь как в замке все дела, польный фаршь!»

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    41 минута назад

    ВалюшкаАмурская

    Кто это купит? Особенно квартиру во Владивостоке. Ремонт ужас.



    Что ж там ужасного?

  • anschutka

    anschutka
    39 минут назад

    Во Владике дорогущая квартира, красивый вид - и убогий двор с загончиком для детей :)

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь