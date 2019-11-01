Квартира в Благовещенске вошла в тройку самого дорогого жилья на Дальнем Востоке (фото)

ЦИАН представил топ-10 самых дорогих квартир в регионах ДФО, которые продаются на их портале. В них участвуют все квартиры по максимальной стоимости на вторичном рынке. Для рейтинга была отобрана недвижимость с отделкой.

Самой дорогой была признана пятикомнатная квартира во Владивостоке. Ее площадь 205 квадратных метров, которые собственник продает за 41 миллион рублей, сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

Помимо жилых комнат, в этой квартире есть кабинет, 2 гардеробные с отдельным входом, 2 санузла, 4 лоджии. Рядом море, которым можно любоваться из панорамных окон квартиры. В доме есть двухуровневая подземная парковка.

По мнению продавца, покупатель приобретет вместе с жильем еще и статус.

На втором месте рейтинга самых дорогих квартир, уступив победителю всего миллион, оказалась квартира в Благовещенске Амурской области, где за 224 «квадрата» просят 40 миллионов рублей.

Согласно информации продавца из окон жилья открывается вид на реку Амур и Китай, а перемещаться на любой этаж жители могут «посредством бесшумных скоростных лифтов». Есть также двухуровневый паркинг, в доме имеется двухсторонний вход и выход.

Бронзу получил Хабаровский край и лот стоимостью 33 миллиона рублей. Несмотря на довольно внушительную цену, объект является самым компактным в данном рейтинге – «всего» 100 квадратных метров.

Квартира находится в новом доме 2016 года постройки.

В квартире три комнаты, две гардеробные, столово-барная зона возле окна с видом на город, винный холодильник для хранения напитков, сыров и сигар.

В стоимость квартиры входит также большое подземное парковочное место 26 квадратных метров.

На 4 месте – Республика Саха (Якутия), где продается квартира площадью 214 квадратных метров за 30 миллионов рублей. В жилье открытой планировки 5 комнат, а рядом живут, по словам продавца, «интеллигентные соседи».

Замыкает пятерку лидеров, по версии ЦИАН, Республика Бурятия. Там квартира в 233,5 «квадрата» продается за 30 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит 4 санузла, 5 балконов и 6 комнат. При этом Республика Бурятия занимает пятую строчку по причине того, что здесь самый дорогой лот имеет большую площадь, то есть стоимость квадратного метра в нем ниже.