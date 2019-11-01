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сегодня, 13:55 1

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Фото: pixabay.com

Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав, пишут РИА Новости.

«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», – говорится в письме депутата.

В среду правительство утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует тарифы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев оценил шутку депутата Госдумы Василия Власова и улыбнулся.

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