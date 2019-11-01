В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Россиянам следует дать право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав, пишут РИА Новости.
«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», – говорится в письме депутата.
В среду правительство утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует тарифы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.
Просмотров всего: 526