Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

Амурчане написали этнографический диктант на космодроме Восточный и вокзале Благовещенска

Амурчане написали этнографический диктант на космодроме Восточный и вокзале Благовещенска

Приамурье в четвертый раз присоединилось к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Сегодня это мероприятие проводится на 67 региональных площадках, в том числе необычных. Это стартовая площадка космодрома Восточный, Амурский областной краеведческий музей и железнодорожный вокзал Благовещенска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поприветствовал участников акции в областном краеведческом музее. Здесь собрались представители «Белорусского землячества», Союза армян России в Амурской области, Амурского окружного и благовещенского казачьих обществ, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, студенты ДВОКУ и БГПУ, представляющие иностранные государства.

«Примечательно, что этот диктант проходит в преддверии очень важного праздника – Дня народного единства. Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Только в Амурской области, среди жителей нашего региона, есть представители более 100 национальностей! Однако всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии и уважать традиции друг друга. Это помогает преодолевать любые трудности и сообща развивать Приамурье. Уверен, написание этого диктанта будет очень полезным опытом, а у участников появится желание изучать традиции своих предков, узнавать больше о культуре других народов, которые живут рядом», – цитирует Орлова пресс-служба правительства региона. Он поздравил всех с наступающим Днем народного единства.

После этого участники приступили к выполнению заданий – всего их 30. Тесты состоят из двух частей, в состав которых включены вопросы федерального и регионального уровня. Время на ответы ограничено. Максимум за работу участники акции могут получить 100 баллов.

На сайте «Большого этнографического диктанта» с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

Фото: amurobl.ru

Просмотров всего: 110

#образование

распечатать


Общество 16

В Амурской области усилят меры безопасности после убийства ребенка в НАО

Общество 1

АмГУ объявил о наборе школьников на программы профессионального обучения
Культура

Амурская детская библиотека составила рейтинг популярных детских книг
Культура

И все-таки она вертится: областная детская библиотека получила книги с дополненной реальностью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь