Амурчане написали этнографический диктант на космодроме Восточный и вокзале Благовещенска

Приамурье в четвертый раз присоединилось к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Сегодня это мероприятие проводится на 67 региональных площадках, в том числе необычных. Это стартовая площадка космодрома Восточный, Амурский областной краеведческий музей и железнодорожный вокзал Благовещенска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поприветствовал участников акции в областном краеведческом музее. Здесь собрались представители «Белорусского землячества», Союза армян России в Амурской области, Амурского окружного и благовещенского казачьих обществ, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, студенты ДВОКУ и БГПУ, представляющие иностранные государства.

«Примечательно, что этот диктант проходит в преддверии очень важного праздника – Дня народного единства. Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Только в Амурской области, среди жителей нашего региона, есть представители более 100 национальностей! Однако всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии и уважать традиции друг друга. Это помогает преодолевать любые трудности и сообща развивать Приамурье. Уверен, написание этого диктанта будет очень полезным опытом, а у участников появится желание изучать традиции своих предков, узнавать больше о культуре других народов, которые живут рядом», – цитирует Орлова пресс-служба правительства региона. Он поздравил всех с наступающим Днем народного единства.

После этого участники приступили к выполнению заданий – всего их 30. Тесты состоят из двух частей, в состав которых включены вопросы федерального и регионального уровня. Время на ответы ограничено. Максимум за работу участники акции могут получить 100 баллов.

На сайте «Большого этнографического диктанта» с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

Фото: amurobl.ru