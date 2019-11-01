Благовещенка из-за забывчивости лишилась 175 тысяч рублей

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Благовещенские полицейские задержали ранее судимого мужчину 1973 года рождения. Его подозревают в совершении кражи из квартиры.

Предварительно установлено, что жительница Благовещенска, выйдя из квартиры, забыла запереть входную дверь на замок. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, вошел в ее жилище и забрал из прихожей сумку с деньгами. Сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Горожанке вернули большую часть похищенных денег. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.