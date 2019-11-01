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1ноября
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сегодня, 13:23 1

Благовещенка из-за забывчивости лишилась 175 тысяч рублей

Благовещенка из-за забывчивости лишилась 175 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенские полицейские задержали ранее судимого мужчину 1973 года рождения. Его подозревают в совершении кражи из квартиры.

Предварительно установлено, что жительница Благовещенска, выйдя из квартиры, забыла запереть входную дверь на замок. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, вошел в ее жилище и забрал из прихожей сумку с деньгами. Сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Горожанке вернули большую часть похищенных денег. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Нормально так! Мало того, что тетенька уходя из дома двери на ключь не закрывает, так еще и в сумочке, между делом 175 тыс.р с собой таскала, по всей видимости на карманные расходы!

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