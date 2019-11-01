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Дальневосточников просят не стрелять в «косулю с клыками»

Дальневосточников просят не стрелять в «косулю с клыками»
Фото: пресс-служба Амурского филиала WWF России

В фауне Приморского края появился новый вид животного – водяной олень. Специалисты предостерегают граждан от охоты на него.

Информация о «косуле с клыками», или «болотной кабарге», впервые поступила от жителя поселка Барабаш в августе 2016 года. Животное с клычками, похожее на кабаргу, он видел в районе озера Большое Круглое в Хасанском районе. Затем со стабильной периодичностью об этом странном гибриде оленя и косули стали сообщать специалисты охотнадзора, пограничники, охотники и рыболовы. И недавно житель Владивостока написал в соцсетях, что тоже видел животных, по его мнению, водяных оленей, перебегающих дорогу на территории охотхозяйства «Лебединое».

В апреле 2019 года специалисты национального парка «Земля леопарда» зафиксировали фотоловушкой водяного оленя на южном участке парка. На сайте организации появилась информация, что этот вид в фауне России и в границах бывшего СССР отмечен впервые. Теперь список млекопитающих будет насчитывать не 326 видов, а 327, а водяной олень станет восьмым видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в России копытных стало первым подобным событием в 21 веке, пишет пресс-служба Амурского филиала WWF России.

И, наконец, в июле 2019 года специалисты охотнадзора по Приморскому краю и сотрудник WWF нашли первый артефакт – таксидермическое чучело водяного оленя. Труп животного обнаружили в Хасанском районе вероятнее всего зимой 2018 года. Чучело животного в настоящее время исследуют специалисты национального парка «Земля леопарда», ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и Амурского филиала WWF. Проводится генетическая экспертиза, снимаются морфометрические показатели, исследуется шерстный покров животного.

«Мы давно заинтересовались сообщениями о странном животном и вместе с сотрудниками WWF стали собирать о нем информацию, но только недавно получили чучело – неопровержимое доказательство наличия нового вида в фауне России. Крайне важно, на мой взгляд, чтобы этот вид копытных у нас прижился, тем более что ниша для его обитания потенциально свободна, – сказал Дмитрий Панкратов, директор департамента охотничьего надзора Приморского края. – После проведения экспертизы специалистами WWF мы совместно с учеными начнем процесс официального закрепления природоохранного статуса вида "водяной олень". А пока в преддверии охоты на копытных, которая открывается 1 ноября, обращаюсь с просьбой быть предельно внимательными и случайно или осознанно не добыть ценного для Приморья пришельца».

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#Дальний Восток #животные #природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    гибрид или мутация???

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    inoy

    гибрид или мутация???



    Саблезубый тигр мутировал в саблезубого оленя. )



  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    это ж кабарга, она всегда у нас на юге ДВ водилась.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    ареал китай-корея

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    nerro

    это ж кабарга, она всегда у нас на юге ДВ водилась.



    Нерро, я вам тут почитать принес. 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0

  • Бугемон

    Бугемон
    14 минут назад

    nerro

    это ж кабарга, она всегда у нас на юге ДВ водилась.



    откуда вы только такие берётесь, специалисты штопаные..

  • кержак

    кержак
    10 минут назад

    ...прикольно...рад таким мигрантам.

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