Дальневосточников просят не стрелять в «косулю с клыками»

Фото: пресс-служба Амурского филиала WWF России

В фауне Приморского края появился новый вид животного – водяной олень. Специалисты предостерегают граждан от охоты на него.

Информация о «косуле с клыками», или «болотной кабарге», впервые поступила от жителя поселка Барабаш в августе 2016 года. Животное с клычками, похожее на кабаргу, он видел в районе озера Большое Круглое в Хасанском районе. Затем со стабильной периодичностью об этом странном гибриде оленя и косули стали сообщать специалисты охотнадзора, пограничники, охотники и рыболовы. И недавно житель Владивостока написал в соцсетях, что тоже видел животных, по его мнению, водяных оленей, перебегающих дорогу на территории охотхозяйства «Лебединое».

В апреле 2019 года специалисты национального парка «Земля леопарда» зафиксировали фотоловушкой водяного оленя на южном участке парка. На сайте организации появилась информация, что этот вид в фауне России и в границах бывшего СССР отмечен впервые. Теперь список млекопитающих будет насчитывать не 326 видов, а 327, а водяной олень станет восьмым видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в России копытных стало первым подобным событием в 21 веке, пишет пресс-служба Амурского филиала WWF России.

И, наконец, в июле 2019 года специалисты охотнадзора по Приморскому краю и сотрудник WWF нашли первый артефакт – таксидермическое чучело водяного оленя. Труп животного обнаружили в Хасанском районе вероятнее всего зимой 2018 года. Чучело животного в настоящее время исследуют специалисты национального парка «Земля леопарда», ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и Амурского филиала WWF. Проводится генетическая экспертиза, снимаются морфометрические показатели, исследуется шерстный покров животного.

«Мы давно заинтересовались сообщениями о странном животном и вместе с сотрудниками WWF стали собирать о нем информацию, но только недавно получили чучело – неопровержимое доказательство наличия нового вида в фауне России. Крайне важно, на мой взгляд, чтобы этот вид копытных у нас прижился, тем более что ниша для его обитания потенциально свободна, – сказал Дмитрий Панкратов, директор департамента охотничьего надзора Приморского края. – После проведения экспертизы специалистами WWF мы совместно с учеными начнем процесс официального закрепления природоохранного статуса вида "водяной олень". А пока в преддверии охоты на копытных, которая открывается 1 ноября, обращаюсь с просьбой быть предельно внимательными и случайно или осознанно не добыть ценного для Приморья пришельца».