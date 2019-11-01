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сегодня, 13:02 1

В Благовещенске на улице мужчина напал на другого с отверткой (видео)

В Благовещенске на улице мужчина напал на другого с отверткой (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске в районе пересечения улиц Калинина и Ломоносова мужчина напал на другого с отверткой и нанес несколько ударов. Инцидент произошел 31 октября. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

«Вот он напал с этой фигней на нас, – говорит мужчина, держащий в руках предмет, похожий на отвертку. – Он товарища моего чуть не проткнул. И вот ему товарищ вот этой фигней нащелкал по башке вот так – тюк-тюк-тюк», – рассказывает, судя по всему, очевидец произошедшего.

«А это все притворная фигня, симулянт», – добавляет рассказчик, указывая на рядом лежащего без движения мужчину.

В благовещенской полиции сообщили, что проводят проверку.

«Инцидент был в дежурной части зарегистрирован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают участников конфликта», – пояснили в городской полиции.

Видео: https://www.instagram.com/p/B4R69bplpfy/

Просмотров всего: 1232

#происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Рассказ очевидца прям заслушаешься, Лев Толстой

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