Владимир Путин поздравит амурчанина со 100-летием

Владимир Путин направил поздравительные письма 22 амурским долгожителям, отмечающим в ноябре юбилейные дни рождения. Амурчанам исполнится – 90, 95 и 100 лет.

Шестнадцать из них в ноябре отметят 90-летие, пяти исполнится 95 лет, а один справит 100-летний юбилей. Из 22 долгожителей – 20 женщин и 2 мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – семь человек, четверо живут в Белогорске, трое – в Прогрессе, по двое – в Завитинске и селе Чигири, по одному – в Архаре и в Новобурейском, в селах Каникурган и Екатеринославка, сообщили в пресс-службе ОПФР по Амурской области.