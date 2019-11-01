Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость
сегодня, 12:40 0

Владимир Путин поздравит амурчанина со 100-летием

Владимир Путин направил поздравительные письма 22 амурским долгожителям, отмечающим в ноябре юбилейные дни рождения. Амурчанам исполнится – 90, 95 и 100 лет.

Шестнадцать из них в ноябре отметят 90-летие, пяти исполнится 95 лет, а один справит 100-летний юбилей. Из 22 долгожителей – 20 женщин и 2 мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – семь человек, четверо живут в Белогорске, трое – в Прогрессе, по двое – в Завитинске и селе Чигири, по одному – в Архаре и в Новобурейском, в селах Каникурган и Екатеринославка, сообщили в пресс-службе ОПФР по Амурской области.

Просмотров всего: 21

#праздники

распечатать


Общество

В Тынде начали подготовку к празднованию Нового года
Общество

В связи с праздником изменится график работы отделений Почты России
Общество 1

В Тынде день рождения комсомола отпраздновали на дискотеке
Общество

В Благовещенске масштабно отметят День народного единства
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь