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Глава Циолковского опроверг информацию о предназначении качелей

Глава Циолковского опроверг информацию о предназначении качелей

Глава Циолковского Сергей Левицкий опроверг информацию о предназначении светящихся качелей, у которых чуть ли не сразу после установки в горпарке были повреждены провода. Как ранее сообщало Амур.инфо, ссылаясь на информацию амурского УМВД, при проверке выяснилось, что на фигурах качались дети, однако они не были предназначены для качания. Факт умышленного повреждения имущества не подтвердился.

Сергей Левицкий прокомментировал информационному агентству ситуацию. Он опроверг информацию о том, что фигуры с подсветкой не были предназначены для качания. В пример глава Циолковского привел аналогичные качели, установленные в Белогорске.

«Точно такие же качели стоят в Белогорске. Люди их используют как качели, и это действительно качели. Но в нашем случае, дети стали их использовать как карусели, они их закручивали по оси. Естественною, при скручивании рвется кабель. Мы сейчас детям объяснили, провели разъяснительную работу в школах», – сообщил Сергей Владимирович.

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#дети #отдых #происшествия #Циолковский

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