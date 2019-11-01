Глава Циолковского опроверг информацию о предназначении качелей

Сергей Левицкий прокомментировал информационному агентству ситуацию. Он опроверг информацию о том, что фигуры с подсветкой не были предназначены для качания. В пример глава Циолковского привел аналогичные качели, установленные в Белогорске.

«Точно такие же качели стоят в Белогорске. Люди их используют как качели, и это действительно качели. Но в нашем случае, дети стали их использовать как карусели, они их закручивали по оси. Естественною, при скручивании рвется кабель. Мы сейчас детям объяснили, провели разъяснительную работу в школах», – сообщил Сергей Владимирович.