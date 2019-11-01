После убийства ребенка НАО в Амурской области усилят меры безопасности

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В детских садах и школах Амурской области усилят меры безопасности. Такое указание готовит министерство образования и науки Амурской области.

«После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям. Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», – сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Как сообщало Амур.инфо, шокирующий случай произошел в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Там во время тихого часа в детский сад проник пьяный мужчина и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали. Он объяснил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но, чтобы оно сработало, надо убить ребенка.