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сегодня, 12:19 5

После убийства ребенка НАО в Амурской области усилят меры безопасности

После убийства ребенка НАО в Амурской области усилят меры безопасности
Фото: скриншот с видео

В детских садах и школах Амурской области усилят меры безопасности. Такое указание готовит министерство образования и науки Амурской области.

«После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям. Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», – сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Как сообщало Амур.инфо, шокирующий случай произошел в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Там во время тихого часа в детский сад проник пьяный мужчина и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали. Он объяснил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но, чтобы оно сработало, надо убить ребенка.

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#дети #криминал #образование #происшествия

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Комментарии
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  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    17 минут назад

    Да что значит усилят... Нужно навести тотальный порядок в этой сфере. Чтобы ни один не мог зайти в детское учреждение просто так. У нас сейчас можно попасть куда угодно. Пример, 11 школа, турникетов нет. Идёт поток неизвестных людей за детьми. Просто поток. Забирают первоклассников. Заходи любой , бл...Сидит охранник, конечно. И что он. Он сидит, а все идут

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    8 минут назад

    Дочь Самурая

    Да что значит усилят... Нужно навести тотальный порядок в этой сфере. Чтобы ни один не мог зайти в детское учреждение просто так. У нас сейчас можно попасть куда угодно. Пример, 11 школа, турникетов нет. Идёт поток неизвестных людей за детьми. Просто поток. Забирают первоклассников. Заходи любой , бл...Сидит охранник, конечно. И что он. Он сидит, а все идут



    Ага, еще колючую проволоку нацепить под напряжением, ров выкопать...

    Вернуть смертную казнь, судить за предумышленное убийство только смертной казнью.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    7 минут назад

    В областное правительство сложнее попасть чем в любой садик или школу города.

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    то есть после того как в Благовещенске зарезали девушку в садике (муж ее бывший) мер особых не принималось!!!!!!! их только сейчас хотят усилить!!!! какая то ерунда происходит товарищи, кто-то напрасно ест свой хлеб!!!!!

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 минуты назад

    При чем тут колючая проволка. Элементарные меры безопасности должны быть. Элементарные, Товарищ Русский... Психов хватает, он под препаратами, ему похер на смертную казнь. Им движут голоса в голове. Чуете разницу???

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