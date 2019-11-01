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Из-за гололедицы в Приамурье машины массово попадают в аварии (видео)

Из-за гололедицы в Приамурье машины массово попадают в аварии (видео)
Фото: https://www.instagram.com/p/B4TgW9EI_1G/?igshid=bbyapkf0qtoh

Снежный накат и гололедица увеличили количество аварий на дорогах Приамурья. 31 октября на федеральной трассе «Амур» фура столкнулась с «легковушкой», есть пострадавшие. За пару дней до этого с дороги слетел микроавтобус.

«За прошедшие сутки мокрый снег прошел почти по всей территории области, а это значит пожарным и спасателям Амурского центра ГЗ и ПБ прибавилось работы. В Магдагачинском районе за пять дней пожарные противопожарной службы области 3 раза выезжали на помощь в ДТП», – написали в своем инстаграм-аккаунте амурские спасатели.

Они добавили, что один из последних выездов случился 31 октября. На 1 228 километре федеральной автодороги в ДТП попали фура и легковой автомобиль. Прибывшая на место дежурная смена пожарной части № 35 поселка Сиваки провела комплексные мероприятия по предотвращению возгорания автомобиля. Пострадавшие были направлены в больницу.

«На этой неделе помогали слетевшему с трассы микроавтобусу и пожарные пожарной части № 21 поселка Томичи Белогорского района. Огнеборцы помогли пострадавшим выбраться из автомобиля и отключили аккумуляторную батарею на авто», – сообщают в публикации спасатели.

Все силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС продолжают функционируют в режиме ЧС.

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#ДТП #снегопад #транспорт

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