Амурчан станет больше: власти спрогнозировали, как область будет жить до 2022 года

На сайте амурского парламента опубликовали прогноз социально-экономического развития Амурской области на ближайшие три года. Если верить документу, рождаемость в регионе вырастет, смертность – снизится. Среднемесячная зарплата превысит 50 тысяч рублей.

Население

В Амурской области увеличится численность населения. До этого долгое время амурчан становилось меньше. В 2019 году количество жителей составляет 793,6 тысячи человек. В 2020 году население увеличится до 794,9 тысячи человек, и к 2022 составит 798,9 тысячи человек.

«На рост данного показателя в большей степени повлияет миграционный приток населения за счет реализации на территории области крупных инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда», – говорится в прогнозе.

Продолжительность жизни, по прогнозам специалистов, увеличится. Если в 2018 году она составляла 69,1 года, то в 2020 году должна вырасти до 73 лет, а в 2022-м – до 75,5 года. Смертность, надеются эксперты, в Амурской области снизится – с 11,8 умерших на 1 000 человек населения в 2020 году до 11,2 – в 2022 году. А рождаемость вырастет. Предполагается, что в 2022 году в Амурской области зарегистрируют естественный прирост населения с коэффициентом 0,64 на 1 000 человек.

Валовой региональный продукт

К концу 2019 года ВРП составит 292,2 миллиарда рублей. Это выше уровня 2018 года на 2,5 %. Ожидается рост ВРП до 408,4 миллиарда рублей в 2022 году.

Рост ВРП обеспечат: ввод в эксплуатацию Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса, наращивание добычи золота на Покровском и Маломырском рудниках, выпуск продукции газохимической промышленности, строительство тепловой электростанции Амурского ГПЗ, ввод в эксплуатацию моста через Амур.

Промышленное производство

По оценке специалистов, в 2019 году объем отгруженной промышленной продукции увеличится на 6,5 % и составит 139,2 миллиарда рублей. В период 2020-2022 годов ожидается рост индекса промышленного производства от 103,1 % до 155,3 %.

Прогноз по добыче золота – позитивный. Если в 2018 году в Амурской области было добыто 22,8 тонны, на 3 тонны ниже 2017 года, то в 2019 году уже прогнозируется рост относительно уровня 2018 года на 1-1,2 тонны.

«Основная причина уменьшения добычи золота на 11,9 % по сравнению с 2017 годом – нарастающее истощение сырьевой базы "неупорных руд" на месторождениях Пионер и Маломырское. В конце 2018 года запущен в эксплуатацию автоклавный комплекс на Покровском золоторудном месторождении, который постепенно выходит на проектную мощность. Это позволяет прогнозировать прирост производства золота», – сообщается в прогнозе.

В 2020-2022 годах в регионе будут добывать 24-26 тонн золота. Власти прогнозируют, что в области в 2019 году вырастет добыча угля в 2 раза за счет наращивания мощностей на Ерковецком разрезе и началом освоения Огоджинского месторождения. В последующие году планируется увеличение добычи угля до 20 миллионов тонн в год. Для сравнения: в 2018 году в регионе добыли 3,5 миллиона тонн угля.

В Приамурье ожидается увеличение выпуска молока, мяса, крупы, комбикормов, минеральной воды и пива. В 2020 году начнется выпуск новых продуктов – соевого белкового изолята и соевой клетчатки. В 2020 году в связи со строительством ТЭС для Амурского ГПЗ ожидается повышение выработки электроэнергии на 6 % (14,3 миллиарда кВт.ч).

Сельское хозяйство

Сельхозтоваропроизводители в 2018 году произвели продукцию на сумму 44,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем годом ранее из-за снижения продукции растениеводства (88,1 %). На это повлияли неблагоприятные погодные условия.

По оценке экспертов в 2019-2022 годах ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на 3,8 % за счет ввода в эксплуатацию залежных земель и реализации новых инвестпроектов. В их числе: строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 3 гектара в Благовещенском районе, строительство животноводческого комплекса на 1 198 коров молочного направления в Белогорском районе. Также планируется строительство коровника на 490 голов и родильного отделения на 110 голов в Тамбовском районе, модернизация птицеводческого комплекса с дополнительным размещением 40 тысяч голов индейки в Ивановском районе и реализация других проектов.

Строительство

Строить жилье в Амурской области стали меньше. В 2018 году построено всего 2 768 жилых помещений площадью 158,9 тысячи квадратных метров. Это 87,5 % к уровню 2017 года. Увеличение роста объемов жилищного строительства планируется с 2020 года, но только за счет строительства жилого поселка для работников ООО «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном и строительства объектов в рамках реализации проекта по возведению 2 очереди космодрома Восточный.

В целом в период с 2019 по 2022 годы объем выполненных строительных работ возрастет с 115,2 миллиарда рублей до 147,9 миллиарда за счет строительства моста через Амур и его инфраструктуры, газопровода «Сила Сибири», Амурского ГПЗ, метанольного завода в Сковородинском районе, амурского газохимического комплекса, 2 очереди космодрома Восточный и других объектов.

Торговля

Сеть предприятий розничной торговли Амурской области насчитывает 6 800 объектов с площадью 720 тысяч квадратных метров. Обеспеченность жителей торговыми площадями в 1,5 раза превышает нормативы.

Ожидаемый оборот розничной торговли за 2019 году составит 180,9 миллиарда рублей, это на 1,6 % выше показателя 2018 года. По прогнозу, в 2020 году оборот составит 191,1 миллиарда рублей, а в 2022 достигнет 217 миллиардов рублей.

Внешнеэкономическая деятельность

Амурская область в 2018 году осуществляла торгово-экономические связи с 72 странами. Это на 6 государств больше, чем в 2017 году. Традиционно до 90 % внешнеторгового оборота приходится на Китай. При этом удельный вес Амурской области в структуре внешней торговли ДФО составляет всего 2 %.

Регион экспортирует продовольственные товары, сельхозсырье, минеральные продукты, древесину, металлы. В Китай область продает электроэнергию, сою, соевое масло. Крупными партнерами считаются Турция, Монголия, Финляндия, Беларусь. Ожидается, что в последующие годы экспорт увеличится с 408,9 миллиона долларов США в 2020 году до 502,1 миллиона долларов США в 2022 году.

Что касается импорта, в область привозят машины и оборудование, продовольствие, сельхозтовары, металлы и химическая продукция. В частности, это – грузовые автомобили, электроаппаратура, аккумуляторы, шины, провода и так далее.

Товары в основном к нам поступают из Китая, Турции, Финляндии, Белоруссии и Кореи. Импорт, по прогнозам специалистов, возрастет с 370,9 миллиона долларов США в 2020 году до 467,4 долларов США в 2022 году.

Доходы населения

В Амурской области бедных станет меньше. Если в 2018 году жителей с доходами ниже прожиточного минимума было 15,1 % от общей численности населения, то в 2019 прогнозируется уменьшение численности бедных с 14,9 % в 2019 году до 10, 7 – в 2022 году.

К концу 2019 года реальные денежные доходы вырастут на 0,8 %. «В период 2020-2022 годов реальные располагаемые денежные доходы населения в среднем составят 101,2 % при средне годовом росте денежных доходов на 5,1 %, расходов на платежи и разнообразные взносы – на 5,9 %», – сообщается в документе. Какими будут реальные денежные доходы амурчан в рублях, в прогнозе не сообщается. При этом в 2018 году среднедушевые доходы населения региона составили 31,9 тысячи рублей. Величина прожиточного минимума будет увеличиваться ежегодно примерно на 4 %.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году составит 44,2 тысячи рублей, а в 2022-м – 50,8 тысячи. То есть вырастет почти на 14,8 % к уровню 2020 года.

«Данный рост объясняется увеличением заработной платы по фондообразующим видам экономической деятельности с высоким уровнем оплаты труда, исполнением майских Указов Президента РФ в части достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников», – говорится в прогнозе. Фонд заработной платы увеличится со 152 миллиардов рублей в 2019 году до 192 миллиардов в 2022 году.

Труд и занятость

Уровень безработицы в 2020-2022 годах составит 2,8 %. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, прогнозируется на уровне 11,7 тысячи человек. Будут созданы новые рабочие места для реализации крупных инвестпроектов. Ожидается, что к 2022 году численность занятых в экономике области составит 394,5 тысячи человек и увеличится к уровню 2020 года на 1,8 %.