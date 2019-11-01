Рок-хиты, спорт, цирк и бал-маскарад: выходные в Благовещенске

В выходные благовещенцев ждет насыщенная культурная программа. 2-3 ноября в областном центре начнут отмечать День народного единства, драмтеатр распахнет двери и покажет театральные костюмы, макеты декораций, документы и другое. Краеведческий музей приглашает на бал-маскарад «Ночь искусств».

Суббота, 2 ноября

В 9:00 в бассейне «Надежда» пройдет первенство города Благовещенска по плаванию.

В 11:00 на Кузнечной, 210 (филиал ОКЦ) пройдет концерт, посвященный Дню народного единства «Мы едины для мира».

В 11:00 в Амурском областном театре кукол маленьким гостям покажут спектакль «Раз ромашка, два ромашка». (0+)

В 11:30 в ГДК обучат приёмам работы с бисером. На мастер-класс необходима предварительная запись. (12+)

В 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» стартует открытый чемпионат Благовещенска по киокусинкай карате среди мужчин и женщин по кумите и ката. Соревнования завершатся 3 ноября.

В 15:00 благовещенцев приглашают на тематический урок «В дружбе народов – единство России» в «Дом семьи» (Пионерская, 157). Гости мероприятия совершат экскурс в историческое прошлое Руси, познакомятся с событиями 400-летней давности, послужившими причиной рождения праздника народного единства. (12+)

В 17:00 в драмтеатре покажут спектакль «Алые паруса». (12+)

В 17:00 недалеко от торгового центра «Флагман» представление покажет цирк шапито «На льду». Выступление также назначено на то же время 3 ноября, в воскресенье.

В 19:00 в большом зале ОКЦ пройдет концерт ResonanceGroup. Хор MONAXOZ с симфоническим оркестром исполнит рок-хиты. (6+)

Воскресенье, 3 ноября

В 11:00 в малом зале Амурского областного театра кукол пройдет спектакль «Маленький слоненок». (0+)

В 11:15 в ГДК пройдет мастер-класс по народной кукле. Предварительная запись. (6+)

В 11:30 там же проведут мастер-класс по бисероплетению. Предварительная запись. (12+)

В 12:00 в Амурском областном театре драмы покажут сказку «Бамбуковый остров» (0+).

В 16:00 в молодежной библиотеке имени Чехова (улица Комсомольская, 3) будет организована игра-беседа #Созвон. Это игра, которая помогает человеку повысить уровень его актёрской игры, чувство юмора и выход из нелепых ситуаций. (12+)

В 16:00 в ОКЦ творческие коллективы покажут спектакль «Приключения Аладдина» (0+).

В 17:00 там же для амурчан выступит российский певец Сергей Любавин. (12+).

В 17:00 в драмтеатр приглашают на комедию в двух действиях «Тетки». (12+)

В 18:30 в библиотеке (Ленина, 72) состоится открытие персональной выставки Натальи Фоминой (Санкт-Петербург) «Неровности на гранях» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителей ожидает знакомство с необычным творчеством Натальи Фоминой: скульптуры и картины, выполненные в смешанной технике: масло, акварель, тушь. Графика Натальи Фоминой по-женски загадочна, изящна: акварель создает эффект воздушности, вибрирующей прозрачности тонов; штрих туши утончен и замысловат. На открытие приглашены друзья-художники автора. Будет организован видеомост с Натальей Фоминой. (12+). Телефон: 49-49-10.

В краеведческом музее (зал № 24) 3 ноября откроется выставка «Театральное измерение». Там покажут театральные костюмы, макеты декораций, документы, фотографии, афиши из фондов музея и из Амурского областного театра драмы. Выставка пройдет в рамках Года театра. Желающие смогут сфотографироваться в «театральной гримёрной» – фотозона построена с помощью театральных декораций и музейных предметов – личных вещей артистов театра. Выставка работает до 3 декабря. (6+)

3 ноября по всей стране пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств», которая объединит самых творческих и талантливых людей. Амурский областной краеведческий музей при участии многочисленных партнёров готовит программу, посвящённую Дню народного единства и Году театра в России. Главным событием этой «Ночи» станет бал-маскарад.

Понедельник, 4 ноября

4 ноября вся страна будет отмечать День народного единства. Не останется в стороне и амурская столица. В ОКЦ состоится праздничный концерт «Мы – сердце великой страны!». На концерте будет представлено два десятка творческих номеров, которые отражают самобытность и уникальность восточных славян и других народов, населяющих Россию.

В 18:00 в малом зале ОКЦ цирковая студия «Фаворит» покажет представление «Посвящение в артисты».

С фильмами, которые покажут в эти выходные в Благовещенске, можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».