Женщина отказалась быть человеком и стала кошкой

В США жительница штата Колорадо стала человеком-кошкой и нашла себе хозяина. Такое решение 31-летняя женщина приняла после просмотра аниме.

Кэт Лайонс (Kat Lyons) стала носить кошачьи ушки еще в средней школе. «Все началось с аниме. Я смотрела эти фильмы и думала: "Блин, как круто. Я хочу выглядеть так же в реальной жизни". Меня постоянно травили за внешний вид и называли зубрилкой. Мне приходилось скрывать свое увлечение», – начала свое повествование Кэт.

«Я всегда отличалась от окружающих. Я увлекалась кошками и чувствовала себя одной из них. Теперь я живу их жизнью и ощущаю себя в своей тарелке», – рассказала женщина журналистам. Лайонс призналась в том, что хочет стать кошкой после просмотра ролевых игр в замке для девушек-кошек Cat Girl Manor. Там она влюбилась в 52-летнего Робрехта Берга (Robrecht Berg) и вскоре вступила с ним в отношения.

Мужчина, который организовывает ежегодные встречи любителей аниме, полностью поддерживает образ жизни Лайонс. «У всех свои особенности. Я считаю, что таким образом человек получает от жизни удовольствие, расслабляется, творит и становится самим собой», – цитирует Берга «Лента.ру».

После этого Кэт стала питомцем Робрехта, а он стал ее полноправным хозяином. Помимо кошачьих ушей, она также носит хвост и ошейник.

Американка отметила, что не все одобряют ее увлечение. «Моя семья и некоторые знакомые не принимают меня такой, какая я есть, и даже слышать ничего об этом не хотят. Мне тяжело, но, как бы то ни было, я не буду подстраиваться под общественное мнение. В детстве мне приходилось притворяться нормальной, но теперь я хочу быть собой: я хочу карабкаться, пить из миски, носить ошейник и уши и жить в коробке», – резюмировала Лайонс.

В апреле 2019 года в Британии мужчина решил стать человеком-собакой. Мужчина-собака лает на друзей и кошек, предпочитает носить вещи в зубах и принимает пищу из собачьей миски.