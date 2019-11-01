В Амурской области осужден крымчанин, похитивший золото на 2 миллиона

В Зейском районе осужден мужчина. 58-летний житель Керчи признан виновным в хищении золота на сумму более двух миллионов рублей.

Статья, по которой осудили мужчину, называется «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере». Как установил суд, осужденный работал в одном из золотодобывающих предприятий Зейского района. Имея доступ к драгоценному металлу, с июля по октябрь 2018 года он похитил 990 граммов шлихового золота, принадлежащего золотодобывающему предприятию. Материал содержит 797 граммов химически чистого золота. Его стоимость равна 2 046 399 рублям.

Как сообщает прокуратура Амурской области, украденное осужденный хранил в приспособленном тайнике. При попытке перевезти драгоценный металл к месту жительства он был обнаружен и изъят сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Крымчанин получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. По приговору суда золото вернули золотодобывающему предприятию.

Уголовное дело расследовалось следователем СО УФСБ России по Амурской области. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Амурской области. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Зейского района.