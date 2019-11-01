Запрещать выступления животных в цирке пока не будут

Цирк в России пока не может гастролировать без животных, так как большинство зрителей ходит в цирк именно из-за них. К такому заключению пришел генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин.

По мнению Росгосцирка, животные привлекают огромный пласт публики. «Ведь дети в восторге от животных», – сказал он. Однако он добавил, что все решает в первую очередь зритель. «Кому-то ведь нравятся животные в цирке, и их большинство», – высказался Шемякин.

26 августа стало известно, что 53 % россиян считают обязательными номера с животными в цирках. В основном о необходимости номеров с животными высказывались люди от 45 до 59 лет (64 %) и старше 60 лет (62 %). При этом лишь 15 % россиян настораживают выступления с животными, их дрессировка и проживание в неволе, сообщает РИА Новости.

Ранее российское правительство хотело запретить дрессировщикам использовать насилие над животными в любом видео, в том числе и во время репетиций в цирке. Вместо средств и методов, причиняющих боль и страдания, рекомендовали использовать тактику положительного подкрепления, когда зверя поощряют за работу, а не наказывают. Также будет запрещено заставлять животных выполнять противоестественные для них действия и давать им препараты, влияющие на работоспособность и самочувствие.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил после заявления правительства, что российское цирковое сообщество не планирует отказываться от использования животных в своих шоу. По его словам, это лишь «некая лишенная смысла тенденция и дань моде».