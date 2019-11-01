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1ноября
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сегодня, 10:44 1

В Амурской области появился новый экологический маршрут

В Амурской области появился новый экологический маршрут
Фото: livejournal.com

В Приамурье открыли новую экологическую тропу – «Урочище Симичи» в Бурейском природном парке. Тропа протяженностью 4,5 километра обустроена в междуречье Больших и Малых Симичей, параллельно берегу Нижне-Бурейского водохранилища.

Маршрут проходит через живописные места природного парка. Для посетителей обустроили смотровые площадки, оборудовали место для ночевки в лесу, площадку со спортивными снарядами, изготовленными из природных материалов, и подкормочную площадку с вышкой для наблюдения за животными. На всем протяжении тропа оснащена информационными стендами, рассказывающими о богатой флоре и фауне Бурейского природного парка, в котором сосредоточено более половины видового разнообразия растительного мира Амурской области.

В церемонии официального открытия экологической тропы приняли участие представители руководства Дирекции по ООПТ Амурской области, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС и администрации района. Проект реализован в рамках благотворительной программы РусГидро, сообщает пресс-служба компании.

Первыми по тропе прогулялись школьники поселка Талакан и журналисты.

Бурейский природный парк создан в 2015 году совместными усилиями министерства природных ресурсов Амурской области, управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания Амурской области, ОА «Нижне-Бурейская ГЭС». Парк образован на территориях существующих заказников «Желундинский» и «Урочище Иркун», а также на дополнительных участках в верхнем и нижнем бьефах Нижне-Бурейского водохранилища. Общая площадь парка составляет 132 тысяч гектаров.

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#природа #энергетика

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Интересная новость! А карты тропы нет? И описание бы, как добраться, куда обращаться)

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