Алина Загитова представила новую программу, которую посвятила маме своего хореографа

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова по фигурному катанию представила новый и очень личный показательный номер.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила показательный номер, с которым будет выступать в новом сезоне 2019/2020. Программа представляет память для Алины и её хореографа Даниила Глейхенгауза об ушедшей в августе 2019 года Людмиле Шалашовой.

Людмила Шалашова была частью тренерского штаба Этери Тутберидзе. Людмила Шалашова готовила Загитову к Олимпиаде и продолжала работать с ней после Олимпиады. Шалашова скончалась 29 августа 2019 года.

Алина Загитова прокомментировала новую программу.

«Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше. Для меня очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно. Я буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться», – цитирует фигуристку Life.

Сам Глейхенгауз, принял за честь, что эту программу будет исполнять именно Загитова. Он уверен, что Алина максимально точно передает на льду то, что он хочет сказать миру.

«Безумно благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность передать свою идею, чувства хореографией, что я могу показать их через свою любимую работу. И что у меня есть такая замечательная спортсменка, которая может передать то, что я хочу сказать людям», – признался Глейхенгауз.

Хореограф объяснил и суть номера: по его словам, он показывает цикличность жизни и всей природы, от прихода в этот мир до ухода и начала новой жизни. Это символизирует кольцевая композиция номера и цветок, который распускается в руках Загитовой.