Алина Загитова представила новую программу, которую посвятила маме своего хореографа
Олимпийская чемпионка Алина Загитова по фигурному катанию представила новый и очень личный показательный номер.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила показательный номер, с которым будет выступать в новом сезоне 2019/2020. Программа представляет память для Алины и её хореографа Даниила Глейхенгауза об ушедшей в августе 2019 года Людмиле Шалашовой.
Людмила Шалашова была частью тренерского штаба Этери Тутберидзе. Людмила Шалашова готовила Загитову к Олимпиаде и продолжала работать с ней после Олимпиады. Шалашова скончалась 29 августа 2019 года.
Алина Загитова прокомментировала новую программу.
«Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше. Для меня очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно. Я буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться», – цитирует фигуристку Life.
Сам Глейхенгауз, принял за честь, что эту программу будет исполнять именно Загитова. Он уверен, что Алина максимально точно передает на льду то, что он хочет сказать миру.
«Безумно благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность передать свою идею, чувства хореографией, что я могу показать их через свою любимую работу. И что у меня есть такая замечательная спортсменка, которая может передать то, что я хочу сказать людям», – признался Глейхенгауз.
Хореограф объяснил и суть номера: по его словам, он показывает цикличность жизни и всей природы, от прихода в этот мир до ухода и начала новой жизни. Это символизирует кольцевая композиция номера и цветок, который распускается в руках Загитовой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
💔 Очень тяжёлый день для меня и всей нашей команды🖤😢. Ушла Людмила Борисовна Шалашова, наш хореограф, учитель-наставник, мама @daniil_gleikhengauz. В прошлом балерина Большого театра, Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперу и балет, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Людмила Борисовна олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! 🌹 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ 🌹, Вы всегда будете жить в моём сердце ❤ и в моих программах 🙏❤🙏 💔 It is a difficult day for me and all our team 🖤😢. Ludmila Borisovna Shalashova, our choreographer, teacher and mentor, and mum of @daniil_gleikhengauz passed away 💔. Being a ballerina of Bolshoi Theatre in the past, she always teached me how to get into new characters and deliver them correctly to the audience. She represented the Art of Ballet. Together we watched operas and ballets learning new roles, and Ludmila Borisovna shared her invaluable experience. She supported me so much during the Olympic season🌹. THANK YOU SO MUCH 🌹, You will be always in my heart ❤ and in my programms 🙏❤🙏 💔今日は、私自身、そして、私のチーム全員にとって、辛い日です 🖤😢私達の振付師であり、指導者であり、良き理解者であり、そして、@daniil_gleikhengauzコーチのお母さんであるLudmila Borisovna Shalashovaさんが、お亡くなりになりました💔ボリショイ劇場のバレリーナであった彼女は、新たなキャラクターにどのようになりきるか、そして、それをどのように観客へしっかりと伝えるかを、いつも教えてくれました。彼女は、バレーという芸術の象徴でした。 新たな役割を学ぶために、オペラやバレーを一緒に見たりもしましたし、Ludmila Borisovnaさんは、彼女の貴重な体験を教えてくれたりもしました。オリンピックシーズンには、とてもお世話になりました🌹心から、本当にありがとうございました🌹あなたは、いつまでも私の心に❤、そして、私のプログラムに残り続けます🙏❤🙏
Просмотров всего: 176