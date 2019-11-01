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В Ненецком автономном округе мужчина зарезал ребенка в детском саду (видео)

В Ненецком автономном округе мужчина зарезал ребенка в детском саду (видео)

Обновлено: 10:33

Шокирующий случай произошел в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Там во время тихого часа в детский сад проник пьяный мужчина и зарезал шестилетнего мальчика.

Подозреваемого сразу же задержали. Это сделали сотрудники вневедомственной охраны, которые немедленно приехали в детский сад, как только там нажали «тревожную кнопку», пишут РИА Новости.

Задержанный оказался 36-летним местным жителем. Как выяснилось, он был пьян.

Оперативное видео СК РФ

После задержания он объяснил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но, чтобы оно сработало, надо убить ребенка.

Задержанный состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, рассказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Кроме того, добавил он, выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Мать убитого в детсаду мальчика пояснила, что раньше никаких претензий к охране учреждения у нее не было, пишет «МК».

Предполагаемый убийца Денис Поздеев появился у дверей детского сада «Сказка» после 13:00. Он позвонил охраннику, и тот открыл дверь дистанционно, потому что подумал, что пришел отец одного из детей. Поздеев поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу. В это время малыши уже спали. С ножом в руке мужчина подошел к спящему ребенку и ударил его в горло.

«Старшей дочке пока не сказали, что Антона [имя изменено] больше нет, – плачет мама малыша Елена Петровна. – Решили пока подождать. В школе каникулы, дочка дома. А сына отвела в садик. С трех лет он туда ходил. А потом сразу на работу, я тоже воспитатель, но в другом садике. (…)Когда я приводила ребенка в садик, охрана всегда была около образовательного учреждения. Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Три калитки есть в садике, по утрам они были все открыты. Потом две основные всегда закрывались на замок, была открыта лишь центральная калитка, но двери входные были закрыты на чип. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал».

Фото: «МК»

О том, что случилось, матери погибшего мальчика сообщила воспитательница спустя 20 минут после трагедии. «Обедают они в 12:30, в 13:00 легли спать. Позвонили мне в 13:20. Воспитательница рыдала: "У нас ЧП, приходите, узнаете". Я думала, может, сын упал, ногу сломал... Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина», – рассказала женщина.

На вопрос, где же были воспитатели и няни, она воскликнула: «Не знаю! Версия такая, что пили чай в другой группе. В группе сына на тот момент было две воспитательницы и няня. Одна воспитательница приходит утром и работает 7 часов, а вторая днем и до вечера. Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать. Антона я передала утром на руки первой воспитательнице Александре Ивановне. Анастасия Александровна пришла к обеду».

Женщина добавила, что фамилия мужчины ей ни о чем не говорит, ранее ее она не слышала.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО. Подозреваемый в убийстве ребенка ранее не был судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2016 году Дениса Поздеева привлекали за фотографии свастики во «ВКонтакте». Со своей фейковой страницы Денис размещал не только нацистские символы, но и фотографии, связанные с тематикой Ку-клукс-клана. За это его оштрафовали на 1 500 рублей, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    2 часа назад

    Верните смертную казнь!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Алкашко - зло.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Леди Бёрд Верните смертную казнь!

    Что, Вы такое говорите, как можно с процветающей коррупцией в судах и ошибках в следствии ратовать за возвращение смертной казни? Могут пострадать невиновные и т.д. (САРКАЗМ)... Сейчас припомнят и репрессии времен СССР, и невинно казненных... Только смертная казнь в отношении подобных уродов...

  • Туркменбаши

    Туркменбаши
    1 час назад

    Леди Бёрд

    Верните смертную казнь!



    И что?? Пулю в затылок. да он даже ничего не почувствует. Надо пожизненно. Что бы жил как собака отмеренные ему годы в клетке.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Проще назвать имя, фамилию, адрес проживания в СМИ и отпустить на свободу.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Туркменбаши

    Леди Бёрд

    Верните смертную казнь!



    И что?? Пулю в затылок. да он даже ничего не почувствует. Надо пожизненно. Что бы жил как собака отмеренные ему годы в клетке.



    Не смешите меня. Будет жить как в раю, будут его кормить и поить, а то и в психушку определят на пару лет

  • Свинина

    Свинина
    1 час назад

    Noir

    Проще назвать имя, фамилию, адрес проживания в СМИ и отпустить на свободу.



    И что тогда по твоей версии произойдет?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Туркменбаши Леди Бёрд

    Верните смертную казнь!

    И что?? Пулю в затылок. да он даже ничего не почувствует. Надо пожизненно. Что бы жил как собака отмеренные ему годы в клетке.

    Зачетно!!! Клюлючевое слово ЖИЛ(!!!) А Вы будете его "содержать" до конца его дней.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Нужно вернуть особо жестокие виды казни - гарроту (удушение через перелом кадыка), свежевание, колесование, медного быка, варку в котле.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Перепись садистов на АИ ещё не закончилась? Какие-то негуманные форумяне ошиваются. Далеко ли такие от убивцев-душегубов ушли? А может и дальше? Ушли? В своих кровавых мечтах?

  • Я 1

    Я 1
    1 час назад

    Оформить при попытке к бегству

  • Циклонов

    Циклонов
    1 час назад

    сектант наверно

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Книжный магазин продал книжку с советами убить ребенка, охранник впустил дистанционно, воспитатели оставили детей одних в группе. Всё невинные проступки, а к чему привело!

  • Nakamura

    Nakamura
    50 минут назад

    Сейчас местные активируются, нашлют прокуратуру, росгвардию на бедных директоров садиков и школ. Будут требовать выполнения своих шизоидных правил по соблюдени режима безопасности. Вообщем клоунаду пойдут устраивать.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    48 минут назад

    Nakamura

    Сейчас местные активируются, нашлют прокуратуру, росгвардию на бедных директоров садиков и школ. Будут требовать выполнения своих шизоидных правил по соблюдени режима безопасности. Вообщем клоунаду пойдут устраивать.



    А не должны?

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    одни нарушения! почему такая литература есть в магазине???? почему охранник впускает без вопроса о фамилии?? почему воспитатели оставили детей одних??? вдруг кому плохо станет, как минимум в соседнем помещении должны сидеть!!! вот и итог. Вышка бы этого урода не остановила, если в голове каша.......

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    18 минут назад

    ay

    Перепись садистов на АИ ещё не закончилась? Какие-то негуманные форумяне ошиваются. Далеко ли такие от убивцев-душегубов ушли? А может и дальше? Ушли? В своих кровавых мечтах?



    "Гума́нность (лат. humanus — человечный) — любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе отношение ко всему живому; человечность, человеколюбие" это существо, животное (называйте как хотите) уже давно не имеет человеческого облика, какое гуманное отношение к нему может быть в принципе?

  • Гефест

    Гефест
    3 минуты назад

    Подлечить и разобрать на органы

  • Гефест

    Гефест
    3 минуты назад

    Подлечить и разобрать на органы

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