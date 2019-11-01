В Ненецком автономном округе мужчина зарезал ребенка в детском саду (видео)

Обновлено: 10:33



Шокирующий случай произошел в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Там во время тихого часа в детский сад проник пьяный мужчина и зарезал шестилетнего мальчика.

Подозреваемого сразу же задержали. Это сделали сотрудники вневедомственной охраны, которые немедленно приехали в детский сад, как только там нажали «тревожную кнопку», пишут РИА Новости.

Задержанный оказался 36-летним местным жителем. Как выяснилось, он был пьян.

Оперативное видео СК РФ

После задержания он объяснил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но, чтобы оно сработало, надо убить ребенка.

Задержанный состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, рассказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Кроме того, добавил он, выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Мать убитого в детсаду мальчика пояснила, что раньше никаких претензий к охране учреждения у нее не было, пишет «МК».

Предполагаемый убийца Денис Поздеев появился у дверей детского сада «Сказка» после 13:00. Он позвонил охраннику, и тот открыл дверь дистанционно, потому что подумал, что пришел отец одного из детей. Поздеев поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу. В это время малыши уже спали. С ножом в руке мужчина подошел к спящему ребенку и ударил его в горло.

«Старшей дочке пока не сказали, что Антона [имя изменено] больше нет, – плачет мама малыша Елена Петровна. – Решили пока подождать. В школе каникулы, дочка дома. А сына отвела в садик. С трех лет он туда ходил. А потом сразу на работу, я тоже воспитатель, но в другом садике. (…)Когда я приводила ребенка в садик, охрана всегда была около образовательного учреждения. Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Три калитки есть в садике, по утрам они были все открыты. Потом две основные всегда закрывались на замок, была открыта лишь центральная калитка, но двери входные были закрыты на чип. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал».

Фото: «МК»

О том, что случилось, матери погибшего мальчика сообщила воспитательница спустя 20 минут после трагедии. «Обедают они в 12:30, в 13:00 легли спать. Позвонили мне в 13:20. Воспитательница рыдала: "У нас ЧП, приходите, узнаете". Я думала, может, сын упал, ногу сломал... Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина», – рассказала женщина.

На вопрос, где же были воспитатели и няни, она воскликнула: «Не знаю! Версия такая, что пили чай в другой группе. В группе сына на тот момент было две воспитательницы и няня. Одна воспитательница приходит утром и работает 7 часов, а вторая днем и до вечера. Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать. Антона я передала утром на руки первой воспитательнице Александре Ивановне. Анастасия Александровна пришла к обеду».

Женщина добавила, что фамилия мужчины ей ни о чем не говорит, ранее ее она не слышала.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО. Подозреваемый в убийстве ребенка ранее не был судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2016 году Дениса Поздеева привлекали за фотографии свастики во «ВКонтакте». Со своей фейковой страницы Денис размещал не только нацистские символы, но и фотографии, связанные с тематикой Ку-клукс-клана. За это его оштрафовали на 1 500 рублей, об этом сообщает телеграм-канал Baza.